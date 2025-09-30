Дизайнеры из Ростовской области могут принять участие в конкурсе соцплаката

В донской столице пройдет «Неделя соцрекламы». Это масштабная выставка социальных плакатов от Контент-фабрики «Параллели».

Цель проекта – привлечь внимание молодежи и общественности к актуальным проблемам современности через язык визуального искусства. Для участия в конкурсе необходимо: зарегистрироваться на сайте проекта, создать социальный плакат или серию работ в одной из предложенных номинаций, подать заявку в период до 24 октября.

Номинации конкурса:

историческая память

медиабезопасность и кибербуллинг

противодействие вербовке в противоправную деятельность

борьба с вредными привычками

любовь к Родине

загрязнение окружающей среды

свободная тема (актуальные общественные проблемы)

Один автор может подать не более одной заявки в рамках одной номинации, при этом количество работ в одной заявке не ограничено.

Выставка лучших работ «Неделя соцрекламы» пройдет с 24 по 30 ноября. Победителей конкурса определят сами ростовчане путем открытого очного голосования.

Общий призовой фонд 100 000 рублей. Денежные премии получат авторы работ, набравших наибольшее количество голосов:

1 место: 50 000 рублей

2 место: 30 000 рублей

3 место: 20 000 рублей