Дизайнеры из Ростовской области могут принять участие в конкурсе соцплаката

В донской столице пройдет «Неделя соцрекламы». Это масштабная выставка социальных плакатов от Контент-фабрики «Параллели».
Цель проекта – привлечь внимание молодежи и общественности к актуальным проблемам современности через язык визуального искусства. Для участия в конкурсе необходимо: зарегистрироваться на сайте проекта, создать социальный плакат или серию работ в одной из предложенных номинаций, подать заявку в период до 24 октября.
Номинации конкурса:
- историческая память
- медиабезопасность и кибербуллинг
- противодействие вербовке в противоправную деятельность
- борьба с вредными привычками
- любовь к Родине
- загрязнение окружающей среды
- свободная тема (актуальные общественные проблемы)
Один автор может подать не более одной заявки в рамках одной номинации, при этом количество работ в одной заявке не ограничено.
Выставка лучших работ «Неделя соцрекламы» пройдет с 24 по 30 ноября. Победителей конкурса определят сами ростовчане путем открытого очного голосования.
Общий призовой фонд 100 000 рублей. Денежные премии получат авторы работ, набравших наибольшее количество голосов:
- 1 место: 50 000 рублей
- 2 место: 30 000 рублей
- 3 место: 20 000 рублей