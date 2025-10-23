Дан старт III Всероссийской муниципальной премии «Служение»

На площадке Мастерской управления «Сенеж» состоялось расширенное заседание Наблюдательного совета премии, где утвердили перечень номинаций.

По словам Первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко, их будет десять:

«Мужество и героизм на благо служения Родине»;

«Благополучие семьи — приоритет государства»;

«Развитие территории — благополучие жителей»;

«Укрепляем партнерство — расширяем возможности»;

«Инициатива каждого — общий успех»;

«Великое наследие для будущих поколений»;

«Диалог с населением — открытость власти»;

«Молодой современный управленец на службе страны»;

«С передовой СВО в муниципалитет»;

«Профессиональные кадры — будущее муниципалитета».

Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена Президентом России Владимиром Путиным. Ее проводит ВАРМСУ. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Награды удостаиваются люди, чьи конкретные дела и судьбы являются примером служения обществу и жителям, а также те, кто выступает лидером позитивных изменений своих территорий — городов, поселков и деревень.

Например, лауреатом прошлой премии стал представитель Ростовской области Василий Лукьянов — Председатель ТОС «Хутор Погорелов» Белокалитвинского района. Он победил в номинации «Великое наследие для будущих поколений» с проектом социально-этнического центра «Игорево поле».

Как отметил заместитель начальника управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, премия «Служение» очень популярна. В прошлом году на нее поступило более 41 тысячи заявок из всех регионов страны.

«Цифры и сама Премия показывают важность труда муниципальных служащих и отношение к этому труду со стороны государства», — заявил Евгений Грачев.

Важность проведения премии отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления Ирина Гусева. По ее словам, «Служение» — это возможность показать всей стране практики, которые помогут сделать свой муниципалитет лучше.

«Сегодня муниципальное сообщество формирует культуру любви к родному краю, бережно сохраняя исторические корни и одновременно двигаясь вперед, внедряя инновационные решения. Важным инструментом в работе местных властей становится опыт коллег», — подчеркнула Ирина Гусева.

Добавим, участвовать в «Служении» могут главы муниципальных образований, муниципальные служащие, работники муниципалитетов и организаций, депутаты, председатели, исполнительные директора и сотрудники советов муниципальных образований, председатели и члены территориального общественного самоуправления, сельские старосты. Выдвигать проекты, инициативы и управленческие решения можно как индивидуально, так и командой.

Прием заявок уже стартовал на сайте: премияслужение.рф.

Победителей в номинациях «Служения» объявят в апреле следующего года на форуме «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ».