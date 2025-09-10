Цены на новые автомобили в Ростовской области снизились с начала года

Эксперты Авито Авто изучили динамику средних цен на новые автомобили в Ростовской области за август 2025 года и сравнили их с январскими показателями. В результате выяснилось, что некоторые модели стали доступнее для покупателей.

По данным Авито Авто, средняя стоимость новых автомобилей уменьшилась на 7,5%, достигнув 2 690 000 рублей. Среди моделей, которые подешевели с начала года, выделяются HAVAL M6 (-7,8%; 2 119 000 рублей), OMODA C5 (-6,3%; 2 630 000 рублей), HAVAL Jolion (-5,8%; 2 449 000 рублей), LADA Granta (-5,7%; 1 103 000 рублей) и JAECOO J7 (-3,2%; 3 350 000 рублей).

Если сравнивать с августом 2024 года, наибольшее снижение цен зафиксировано на HAVAL M6 (-7,8%; 2 119 000 рублей), JAECOO J7 (-4,8%; 3 349 000 рублей) и OMODA C5 (-3,1%; 2 630 000 рублей).

Изменение средней цены зависит не только от стоимости отдельных моделей, но и от рыночных тенденций. Рост доступности определенных версий или бюджетных автомобилей конкретной марки приводит к снижению их средней стоимости.

«Конкуренция на российском авторынке заставляет дилеров быть более гибкими. Кроме того, снижение цен связано с распродажей моделей 2024 года, которых осталось немного. Дилеры предлагают различные бонусы: от скидок и выгодных кредитных программ до подарков», – отмечает Артем Хомутинников, руководитель направления «Новые авто» Авито.

Изображение от senivpetro на Freepik