Четверо детей и двое взрослых пострадали в аварии с фурой под Ростовом

В Мясниковском районе Ростовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шесть человек. Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося.

Авария произошла 27 октября около 16.20 на 3 км + 200 метров автодороги «Северный обход» в Мясниковском районе.

По предварительной информации, 45-летний водитель на Ford Focus двигался по обочине со стороны автодороги М-4 «Дон» в направлении трассы «Новороссия». При выезде на основную полосу движения он не уступил дорогу и столкнулся с фурой «Volvo FM 6х4» с полуприцепом. Грузовиком, который следовал в попутном направлении, управлял 44-летний мужчина.

«В результате столкновения травмы получили водитель Ford Focus, его 42-летний пассажир и четверо детей, ехавших в авто, — 13, 4, 14 и 12 лет», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

Госавтоинспекция Ростовской области напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил перевозки пассажиров. Запрещается перевозить людей сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства. Несовершеннолетние пассажиры должны находиться в детских удерживающих устройствах, соответствующих их возрасту.

Ранее мы рассказывали, что 26 октября один человек погиб и трое пострадали в ДТП на донской трассе.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области