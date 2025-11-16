Более 7 тысяч человек очистили 360 км берегов в Ростовской области

В Ростовской области завершился региональный этап всероссийской экологической акции «Вода России», направленной на улучшение состояния водных объектов.

Мероприятия по очистке берегов от мусора проходили с апреля по октябрь в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Участниками акции стали школьники, студенты, кадеты, активисты молодежных экологических движений, представители органов власти и сотрудники коммерческих организаций.

Всего в субботниках приняли участие свыше 7 тысяч человек, которые очистили более 360 км прибрежной территории. Работы проводились на берегах рек Дон, Северский Донец, Кундрючья, Чир, Сал, Егорлык, Миус, а также на побережье Цимлянского водохранилища и Таганрогского залива, сообщает портал донского правительства.

«Цель акции — повысить экологическую чистоту водных ресурсов нашего региона и стимулировать у жителей желание активно участвовать в сохранении природных объектов в хорошем состоянии. Акция «Вода России» — одна из крупнейших экологических инициатив в стране и проводится ежегодно», — подчеркнула и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Алла Кушнарева подчеркнула.

Отметим, что в Таганроге акция завершилась масштабным субботником по расчистке русла реки Большая Черепаха в городском лесничестве. Организатором мероприятия традиционно выступает отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Таганрога. К акции также присоединились сотрудники филиала «Таганрог» АО «ГазпромнефтьАЭРО» и МКУ «Приморье».

