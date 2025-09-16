Более 500 многодетных семей Ростовской области получили земельные сертификаты в 2025 году

Об этом сообщил Сергей Вифлянцев, первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития региона.

На Дону программа реализуется с 2020 года, за это время более 4000 семей получили сертификаты. Общий объем финансирования превысил 2 млрд рублей, из которых в 2025 году предусмотрено почти 290 млн рублей. Финансирование идет из бюджета Ростовской области.

На период с 2025 по 2027 годы планируется выдать земельные сертификаты еще около 2500 семьям региона. На эти цели выделено 1,7 млрд рублей.

Напомним, с 2024 года право на альтернативную меру государственной поддержки распространяется на многодетные семьи, стоящие в очереди на бесплатное предоставление земельных участков во всех муниципалитетах области. Земельный сертификат можно использовать для покупки жилья на первичном и вторичном рынках, строительства дома, внесения паевого взноса в жилищный кооператив, а также для погашения ипотечного кредита или займа.

В 2025 году размер земельного сертификата составляет 583 104 рубля.

«Для кого-то сертификат становится первым шагом к собственному дому, для других — возможностью погасить ипотеку или купить квартиру. Например, Алексей и Кристина Золотых из поселка Целина получили сертификат и планируют приобрести жильё в Ростове. Это конкретный пример того, как мера поддержки помогает семьям строить планы на будущее», — написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Всю информацию о предоставлении земельных сертификатов многодетным семьям можно получить в региональном «Агентстве жилищных программ», как на очной консультации, так и в онлайн-режиме.

Фото: donland.ru из архива