Более 5 тыс. общественных пространств и дворовых территорий благоустроили с 2019 года в ЮФО

Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

«Сейчас эта работа продолжается в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Согласно указу Президента о национальных целях развития страны, до 2030 года в России необходимо благоустроить не менее 30 тыс. общественных территорий, а также воплотить в жизнь 1,6 тыс. проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Важно, что новые парки и набережные становятся точками притяжения для жителей и гостей, задавая новые стандарты благоустройства в регионе и по всей стране», — подчеркнул вице-премьер.