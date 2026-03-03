Более 5 тыс. общественных пространств и дворовых территорий благоустроили с 2019 года в ЮФО

Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.
«Сейчас эта работа продолжается в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Согласно указу Президента о национальных целях развития страны, до 2030 года в России необходимо благоустроить не менее 30 тыс. общественных территорий, а также воплотить в жизнь 1,6 тыс. проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Важно, что новые парки и набережные становятся точками притяжения для жителей и гостей, задавая новые стандарты благоустройства в регионе и по всей стране», — подчеркнул вице-премьер.
В 2026 году запланированы к реализации еще 1147 общественных пространств и 24 проекта.
Так, например, в Ростове ожидает реконструкции сквер Строителей на проспекте Буденновском. Территория стала победителем Всероссийского онлайн-голосования. На реконструкцию сквера направят более 72 млн рублей.
