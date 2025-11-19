Более 48 тысяч заявок поступило на III Всероссийскую муниципальную премию «Служение»

Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена Президентом России Владимиром Путиным в 2023 году и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Число индивидуальных и командных заявок на третью Премию уже превысило 48 тыс. Это подтверждает высокий уровень вовлеченности и командного взаимодействия представителей муниципального сообщества всей страны.

Продолжается активная подача заявок из регионов Донбасса и Новороссии. Из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей на сегодняшний день поступило более 800 заявок.

Топ-3 номинаций по количеству заявок: «Великое наследие для будущих поколений», «Развитие территории — благополучие жителей», «Инициатива каждого — общий успех».

Более 1 тыс. заявок поступило от лиц в возрасте от 18 до 24 лет. При этом самому возрастному участнику, муниципальному депутату из г.о. Нальчик — 92 года.

Премия будет вручаться в 10 номинациях: «Мужество и героизм на благо служения Родине», «Благополучие семьи — приоритет государства», «Развитие территории — благополучие жителей», «Укрепляем партнерство — расширяем возможности», «Инициатива каждого — общий успех», «Великое наследие для будущих поколений», «Диалог с населением — открытость власти», «Молодой современный управленец на службе страны», «С передовой СВО в муниципалитет», «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета».

Из года в год премия «Служение» является главным событием для всего муниципального сообщества. Главная задача — дать возможность каждому его представителю, каждому муниципальному служащему рассказать о своих достижениях, заслугах, успешных проектах. Премия «Служение» для муниципальных служащих не просто награда — это признание их работы, стимул и дополнительная мотивация двигаться дальше.

Прием заявок на третью Премию продлится до 21 ноября. Номинировать проект, управленческое решение или инициативу можно на официальном сайте: премияслужение.рф.

Церемония награждения победителей состоится в апреле 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ». Организатором Премии является Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ. Председатель Наблюдательного совета Премии — первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.