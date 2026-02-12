Более 38 тыс. телефонных сообщений поступило в службу «112» Таганрога с 1 января

Чаще всего в службу «112» жители Таганрога обращаются по вопросам в сфере ЖКХ.

«Служба экстренных вызовов — это невидимый, но надежный щит, который обеспечивает спокойствие таганрожцев 24 часа в сутки», — написала на своих страницах в соцсетях и мессенджерах глава города Светлана Камбулова.

С начала 2026 года нагрузка на операторов Единой дежурно-диспетчерской службы «112» остается стабильно высокой, что подтверждает востребованность и важность этого канала связи. За период с 1 января 2026 года в службу «112» поступило 38 040 телефонных сообщений.

«За каждой из этих цифр стоит конкретная проблема, просьба о помощи или сообщение о происшествии», — отметила глава Таганрога.

Анализ обращений показывает, что наиболее острыми для жителей остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Так, по водоснабжению поступило 12 692 обращения, по электроснабжению — 5 292 звонка.

Несмотря на большой объем поступающих вызовов, ни один звонок не остался без внимания. Все обращения были оперативно отработаны специалистами, а информация передана в соответствующие профильные службы для принятия мер. Поисково-спасательное подразделение совершило за указанный период 265 выездов. Это сотни ситуаций, где требовалась физическая помощь, вскрытие дверей или поддержка врачей и пожарных.

«Берегите себя и своих близких! В экстренных случаях, если случилась беда — не паникуйте. Помощь всегда на связи по номеру 112», — обратилась к горожанам Светлана Камбулова.

