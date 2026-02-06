Благодаря системам видеофиксации на Дону выписано 4 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД в 2025 году

В настоящее время на территории Ростовской области функционируют 363 видеокомплекса.

Значительное количество нарушений правил дорожного движения, по которым выносятся представления и выписываются штрафы водителям, выявляется с помощью камер видеофиксации. В настоящее время за порядком на донских дорогах «наблюдают» 363 видеокамеры, из которых 234 – стационарных и 129 – передвижных (мобильных). Об этом сообщил на своей пресс-конференции врио начальника Госавтоинспекции региона Сергей Сасин.

Системы видеофиксации выявляют самые распространенные и чреватые травматизмом нарушения Правил дорожного движения: факты превышения скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение правил проезда пешеходного перехода, требований сигналов светофора, пользование во время движения телефоном, нарушение правил применения ремней безопасности и др.

«В 2025 году с помощью систем фотовидеофиксации вынесено порядка 4,5 млн постановлений по делам об административных правонарушениях на сумму более 4 млрд рублей», — сообщил Сергей Сасин.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года отмечается снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий в Ростовской области на 10,6%, а также числа раненых — на 9,6%, погибших участников дорожного движения стало меньше на 10,4% в сравнении с предыдущим годом.

Фото: ТГ-канал Госавтоинспекции РО