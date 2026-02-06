Главная » Новости Ростовской области

Благодаря системам видеофиксации на Дону выписано 4 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД в 2025 году

На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

В настоящее время на территории Ростовской области функционируют 363 видеокомплекса.

Новости Ростовской области

Значительное количество нарушений правил дорожного движения, по которым выносятся представления и выписываются штрафы водителям, выявляется с помощью камер видеофиксации. В настоящее время за порядком на донских дорогах «наблюдают» 363 видеокамеры, из которых 234 – стационарных и 129 – передвижных (мобильных). Об этом сообщил на своей пресс-конференции врио начальника Госавтоинспекции региона Сергей Сасин.

Системы видеофиксации выявляют самые распространенные и чреватые травматизмом нарушения Правил дорожного движения: факты превышения скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение правил проезда пешеходного перехода, требований сигналов светофора, пользование во время движения телефоном, нарушение правил применения ремней безопасности и др.

«В 2025 году с помощью систем фотовидеофиксации вынесено порядка 4,5 млн постановлений по делам об административных правонарушениях на сумму более 4 млрд рублей», — сообщил Сергей Сасин.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года отмечается снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий в Ростовской области на 10,6%, а также числа раненых — на 9,6%, погибших участников дорожного движения стало меньше на 10,4% в сравнении с предыдущим годом.

Фото: ТГ-канал Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Госавтоинспекция новости ПДД Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru