Сергей Сасин: количество ДТП в Ростовской области в прошлом году снизилось более чем на 10%

Врио начальника региональной Госавтоинспекции, полковник полиции Сергей Сасин провел пресс-конференцию по итогам 2025 года, касающуюся аварийности на дорогах Ростовской области.

Сергей Сасин рассказал журналистам донских СМИ об итогах состояния дорожно-транспортной обстановки в регионе в 2025 году. По его словам, отмечается снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий на 10,6%, а также числа раненых — на 9,6%, погибших участников дорожного движения стало меньше на 10,4% в сравнении с предыдущим годом.

Всего в 2025 году в Ростовской области зафиксировано 2651 дорожных аварий, аналогично периоду прошлого года – 2936.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий врио начальника Госавтоинспекции назвал следующие: нарушение скоростного режима (781 ДТП), обгон и выезд на полосу встречного движения (148 ДТП), нарушение правил проезда пешеходных переходов (213 ДТП), управление автомобилем без права управления (225), несоблюдение очередности проезда (496 ДТП).

Отдельно Сергей Сасин остановился на детском травматизме в ДТП, отметив провоцирующим фактором использование детьми и подростками питбайки, особенно летом, которые не предназначены для езды по автомобильным магистралям.

«В летний период результатом роста детского дорожно-транспортного травматизма явились факты управления мототехникой детьми, в особенности спорт инвентарем, в том числе таким как «Питбайки», который по своим техническим характеристикам не предназначен для эксплуатации на дорогах общего пользования. По итогам 2025 года отмечен рост количества ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта, всего 35 ДТП (28 — за 2024 год)», – Сергей Сасин.

Фото: ТГ-каналГосавтоинспекции РО.