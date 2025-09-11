Аэропорт Краснодара открывают для полетов гражданских воздушных судов

С 11 сентября аэропорт Краснодара «Пашковский» открыт для обслуживания рейсов, сообщает Минтранс РФ.

Безопасность полетов в аэропорт Краснодара проверена межведомственной группой, созданной на базе Росавиации. Специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения также подтвердили возможность возобновления полетов в столицу Кубани.

С конца февраля 2022 года краснодарский аэропорт не принимал и не отправлял воздушные суда из-за вопросов безопасности. На протяжении этого времени воздушная гавань поддерживалась на высоком уровене готовности к возобновлению работы. Персонал полностью укомплектован и обладает необходимыми навыками благодаря регулярным тренировкам, обучению и стажировкам в аэропорту Сочи.

Оба терминала, аэродром и специальная техника находятся в полной готовности. Летом 2024 года здесь была отремонтирована дополнительная рулежная дорожка, обновлены привокзальная площадь, фасады терминалов, улучшены навигация внутри них и парковочная зона.

«Возобновление работы аэропорта Краснодара не только расширит возможности для жителей и бизнеса региона, но и сделает курорты Азовского и Черного морей более доступными для отдыха», — говорится в сообщении Минтранса РФ.

В Росавиации подтвердили, что полеты гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодара могут выполняться ежедневно с 09.00 до 19.00, начиная с 11 сентября. Ожидается, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября.

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский уточнил, что компания намерена выполнять и международные рейсы из «Пашковского» — в Ереван, Стамбул и Дубай.

Напомним, в мае 2024 года аэропорт Элисты на юге России также возобновил свою работу, а в июле 2025 года рейсы гражданской авиации стал принимать аэропорт Геленджика.

Об открытии ростовского аэропорта «Платов» информации нет. Помимо Ростова гражданские самолеты по-прежнему не принимают аэрогавани Анапы, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя и Белгорода.

Фото: Telegram-канал Минтранса РФ