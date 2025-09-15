Автодорогу «Ростов-Азов» снова перекрыли из-за ландшафтного пожара

Госавтоинспекция Ростовской области информирует о временном ограничении движения на участке автодороги «Ростов-Азов» с 1 по 17 км.

«Ограничение связано с задымлением проезжей части из-за ландшафтных пожаров. На указанном участке трассы работают экипажи дорожно-патрульной службы», — говорится в сообщении.

Сейчас транспорт перенаправляется по альтернативному маршруту автодороги «Ростов-Азов». Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, поддерживать безопасную дистанцию и боковой интервал.

Напомним, этот же участок межмуниципальной автодороги перекрывали днем 14 сентября из-за крупного ландшафтного пожара в селе Кулешовка Азовского района.

15 сентября, по данным МЧС по региону, в селе Кулешовка снова загорелся камыш. Возгорание на площади 400 кв. метров ликвидируют 13 пожарных, привлечено 4 единицы техники. Угрозы населенному пункту нет.

Фото и видео: Госавтоинспекция по РО