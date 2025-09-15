Главная » Новости Ростовской области

Автодорогу «Ростов-Азов» снова перекрыли из-за ландшафтного пожара

На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Госавтоинспекция Ростовской области информирует о временном ограничении движения на участке автодороги «Ростов-Азов» с 1 по 17 км.

Новости Ростовской области

«Ограничение связано с задымлением проезжей части из-за ландшафтных пожаров. На указанном участке трассы работают экипажи дорожно-патрульной службы», — говорится в сообщении.

Сейчас транспорт перенаправляется по альтернативному маршруту автодороги «Ростов-Азов». Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, поддерживать безопасную дистанцию и боковой интервал.

Напомним, этот же участок межмуниципальной автодороги перекрывали днем 14 сентября из-за крупного ландшафтного пожара в селе Кулешовка Азовского района.

15 сентября, по данным МЧС по региону, в селе Кулешовка снова загорелся камыш. Возгорание на площади 400 кв. метров ликвидируют 13 пожарных, привлечено 4 единицы техники. Угрозы населенному пункту нет.

Фото и видео: Госавтоинспекция по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Госавтоинспекция ландшафтные пожары ограничение движения пожар
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru