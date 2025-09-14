Главная » Новости Ростовской области

Под Азовом тушат крупный пожар — перекрыто движение на трассе

14 сентября

В селе Кулешовка Азовского района 14 сентября произошел крупный ландшафтный пожар.

Новости Ростовской области

По данным МЧС по региону, возгорание камыша на площади 1500 кв. метров тушат 16 пожарных, привлечено 4 единицы техники.

В Госавтоинспекции по Ростовской области сообщили, что из-за пожара и плохой видимости перекрыто движение транспорта на автодороге «Ростов-на-Дону — Азов» на участке с 1 по 17 км.

Для объезда используется старая дорога через Кулешовку.

Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при составлении маршрута, строго следовать указаниям дорожных знаков и проявлять максимальную осторожность на дороге.

UPD: от огня пострадала баня на улице Береговой в Кулешовке. Пожарные не допустили распространения огня  на жилые  дома. В 16.05 пожар локализован на 1500 кв. метрах. В тушении задействованы 40 человек, привлечено 15 единиц техники — МЧС. 

Фото: Telegram-канал «Тютина»

движение транспорта МЧС пожар природный пожар Ростовская область
