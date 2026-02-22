Аномальные холода и индексация тарифов стали причинами повышения цен на овощи в Ростовской области

Помимо овощей, в регионе подорожали хлеб, яйца и услуги общепита.

В Ростовской области в январе 2026 года потребители столкнулись с резким подорожанием овощей, что объясняется ростом издержек тепличных хозяйств. По данным Банка России, огурцы, помидоры, капуста и картофель подорожали в среднем на 10,9%. Основными причинами стали индексация тарифов на коммунальные услуги, аномальные холода в начале года и повышенный спрос в праздничный период, что также увеличило расходы предприятий на хранение осеннего урожая.

Помимо овощей, в регионе выросли цены на ряд других продуктов. Так, услуги общественного питания подорожали на 2,18%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 1,6%, яйца — на 1,36%, а кондитерские изделия — на 1,2%. В то же время стоимость сливочного масла снизилась на 1,1%, что эксперты связывают с падением мировых цен и увеличением объемов производства молока.

По информации банка, темпы роста цен в январе превысили показатели декабря 2025 года, в результате годовая инфляция достигла 6,21% после длительного периода снижения. Специалисты полагают, что такой скачок вызван временными факторами и ожидают последующего замедления инфляционных процессов. Для сравнения, в декабре 2025 года рост цен на овощи составил 1,91%. За весь прошлый год наиболее существенное удорожание в регионе коснулось кондитерских изделий (+12,23%), хлеба (+11,69%) и рыбы (+10,99%).

Что касается непродовольственных товаров, то, согласно данным Банка России, на 10,44% за год подорожали печатные издания. Основными причинами стали повышение стоимости бумаги, типографских красок и услуг, а также рост логистических расходов в розничной торговле.

Цены на телевизоры также демонстрируют рост, что аналитики связывают с увеличением НДС с начала 2026 года и ростом издержек ретейлеров. При этом в годовом выражении телевизоры, напротив, подешевели на 6,37%. Аналогичная ситуация наблюдается на автомобильном рынке: несмотря на текущее повышение цен на новые и подержанные иномарки из-за изменений в утилизационном сборе и НДС, легковые автомобили в целом за год стали дешевле на 2,37%.

В то же время целый ряд товаров длительного пользования продолжает дешеветь. На фоне укрепления рубля и сезонного снижения спроса после праздников подешевели смарт-часы, смартфоны, беспроводные наушники, компьютеры и бытовая техника.