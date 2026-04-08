Андрей Закутайло: «Важно уметь принимать изменения и быть готовым меняться самому».

Именно так заместитель генерального директора по сбыту Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) обозначает принцип, который лежит в основе его профессионального пути.

Работа на заводе с 130-летней историей — это больше, чем выполнение задач, уверен Андрей Закутайло. Это ответственность перед поколениями, которые создавали фундамент предприятия, и перед теми, кто продолжит его историю. Спустя 25 лет на легендарном «Котельщике» он по-прежнему счастлив видеть результаты своего труда, быть полезным заводу и вносить вклад в его развитие. Особую гордость испытывает, когда запускаются энергетические объекты с оборудованием завода. А в общении с заказчиками всегда с достоинством произносит: «Завод «Красный котельщик», город Таганрог». Этот разговор вдохновляет… И вряд ли кого оставляет равнодушным.

ЛИЧНЫЙ ПУТЬ И МОТИВАЦИЯ

— Андрей Иванович, как начинался Ваш профессиональный путь на ТКЗ?

— Мое знакомство с «Красным котельщиком» началось летом 1995 года, когда я проходил производственную практику во время учебы в вузе. Два года спустя, 30 июня 1997 года, я официально начал работать на заводе. Тогда я был совсем молодым, и выбор профессии оказался непростым решением. Это были тревожные 90-е, когда стабильности и уверенности почти не было. Я вырос в рабочей семье, и советы родителей оказали большое влияние на мое решение. Но, несмотря на их поддержку, выбор был полностью осознанным и самостоятельным. Сегодня, оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что не ошибся.

— Вы упомянули, что Ваш первый рабочий день на заводе пришелся на 30 июня 1997 года. За прошедшее время были ли моменты в Вашей карьере, которые стали настоящими поворотными точками?

— 1999 год, когда мне предложили перейти в недавно созданную службу маркетинга и сбыта. Это стало для меня совершенно новым профессиональным вызовом. Руководителем службы был Андрей Геннадьевич Левченко, которому я благодарен за то, что он увидел мой потенциал. Тогда я осознал, как важно не бояться выходить за рамки привычного, брать ответственность и учиться новому. Этот переход и определил направление моего дальнейшего профессионального пути. Позже я получил ценный опыт работы в структурах «Росатома». Я посмотрел на «Красный котельщик» со стороны заказчика. Это помогло понять сильные стороны предприятия, выявить зоны для роста и шире взглянуть на наше место в энергетической отрасли. В итоге я вернулся на ТКЗ, и мы с заводом снова нашли друг друга (улыбается).

— Что помогает Вам сохранять силы, вдохновение и интерес к работе на протяжении всех этих лет? Есть ли нечто, что придает особый смысл Вашему труду?

— Для меня важна постоянная работа над собой. Я всегда придерживаюсь принципа: если чего-то не знаешь — нужно разобраться. Почитать литературу, изучить вопрос, спросить у тех, кто разбирается в вопросе лучше тебя. Энергетическая отрасль постоянно развивается, поэтому здесь невозможно однажды сказать: «Я уже знаю всё». Каждый новый проект приносит новые задачи и новый опыт. Наверно, это ощущение движения вперед и сохраняет интерес к работе.

— Что в Вашей карьере стало самым серьезным вызовом?

— Назначение на должность заместителя генерального директора по сбыту в январе 2023 года. Круг задач значительно расширился, и уровень доверия, оказанный мне, стал мощной мотивацией оправдать ожидания руководства и коллектива. Успех завода измеряется не только производственными и финансовыми показателями, но и доверием клиентов. Когда они возвращаются к нам снова, это подтверждает, что мы делаем свою работу правильно. Моей главной задачей стало укрепление репутации завода как надежного партнера, который гарантирует точность, качество и соблюдение сроков. Понимая значимость этого для будущего ТКЗ, я стараюсь вкладывать максимум усилий, знаний и энергии, чтобы добиться стабильной загрузки производства и дальнейшего развития предприятия.

— Какой совет Вы дали бы себе в начале карьеры?

— Не сомневайся, решил — действуй!

КУЛЬТУРА РУКОВОДИТЕЛЯ

— Каждому руководителю важно понимать свои сильные стороны и эффективно применять их в работе. Какие качества помогают Вам?

— Системность, честность с собой и коллегами, открытость к новому. Важно уметь принимать изменения и быть готовым меняться самому.

— Как Вы работаете над собственным развитием?

— Для меня развитие — это решение сложных и нестандартных задач, которые требуют новых подходов и глубокого анализа. Я также многое черпаю из работы с коллегами: обмен опытом и обсуждение идей помогают расти как профессионально, так и лично. Особенно ценно мнение клиентов, которое служит зеркалом нашей работы. Их ожидания показывают, что нужно улучшить, помогая заметить нюансы, которые внутри компании могут быть не так очевидны.

— Что для Вас важно в рабочем процессе?

— Для меня в рабочем процессе важны два момента: четкая ориентация на результат и здоровая атмосфера в команде. Лучшие результаты достигаются там, где есть доверие и взаимовыручка в коллективе. И еще очень важно держать слово, соблюдать договоренности.

— Какие принципы управления, принятые Вами на практике, доказали свою эффективность?

— Я всегда говорил: главный ресурс любого предприятия — это люди. Оборудование можно приобрести, технологии можно освоить, а сильную команду нужно формировать годами. Поэтому для меня важно уважение к каждому сотруднику, независимо от должности. У нас общая цель — выполнять свою работу с максимальной отдачей. Также я придерживаюсь наставнического подхода: если у сотрудника что-то не получается, я предпочитаю вместе разобраться в сути проблемы, а не критиковать. Часто вместо резких решений достаточно конструктивного разговора, чтобы понять, что можно улучшить. Как правило, такое взаимодействие приносит больше пользы и способствует созданию доверительной атмосферы в коллективе.

— Какой принцип в управлении раньше казался Вам непреложным, но со временем Вы пересмотрели его?

— Когда-то я считал, что строгое следование регламентам — лучший способ добиться результата. Сам процесс, построенный на строгих инструкциях и соблюдении правил, казался мне надежным и логичным. Однако со временем понял, что в некоторых случаях для достижения целей важнее проявлять гибкость и инициативу. Жесткое следование предписаниям может замедлять работу, особенно там, где очевидно более простое или оптимальное решение.

— Как Вы принимаете сложное решение?

— Когда-то меня заинтересовал раздел математики — теория игр. Это полезный инструмент, позволяющий выстраивать логические модели поведения, учитывая не только свои действия, но и стратегии других: коллег, заказчиков, партнеров. В работе это стало для меня настоящей находкой, поскольку позволяет принимать взвешенные решения даже при недостатке информации. Со временем я научился справляться со стрессовыми ситуациями. Понял, главное — не поддаваться панике, а действовать спокойно. Любую ситуацию можно исправить, если не опускать руки.

— Как Вы помогаете сотрудникам развивать свои компетенции?

— Для развития важно создавать условия, где сотрудники выходят за пределы зоны комфорта. Задачи должны находиться на границе их компетенций: базовых знаний достаточно для выполнения, но потребуются новый подход и дополнительные усилия. Это расширяет профессиональные границы и формирует опыт. Однако здесь важен баланс. Задача должна быть сложной, но посильной, чтобы стимулировать развитие. Поэтому я стараюсь грамотно делегировать: доверять сложные задания, помогать и направлять при необходимости, но при этом не подхватывать их выполнение. Убежден, это укрепляет у сотрудников самостоятельность, уверенность и профессионализм.

— Каким, с Вашей точки зрения, должен быть современный лидер? На что важно обращать внимание?

— Современный лидер, прежде всего, должен быть гибким. В наше время невозможно руководить только через строгие указания. Нужно уметь слушать команду и быть открытым для предложений. Я считаю, что роль руководителя — не директивно требовать результата, а создавать условия для того, чтобы люди могли раскрыть свой потенциал. Также важно вдохновлять собственным примером — отношением к делу, знаниями или действиями в нестандартной ситуации. Сотрудники замечают всё: отношение руководителя к процессу, его поведение в сложные моменты, и это определяет, будут ли они доверять его решениям.

О КОМАНДЕ

— Какие три качества, на Ваш взгляд, являются определяющими для успеха команды?

— Надежность, дисциплина и самоконтроль. Надежность — основа нашей команды, каждый должен быть уверен, что рядом люди, на которых можно положиться. Дисциплина обеспечивает порядок в работе, соблюдение сроков и договоренностей. Самоконтроль помогает справляться с нагрузками, не поддаваться эмоциям и правильно расставлять приоритеты. Я часто сравниваю командную работу с регби. Для победы в этом виде спорта все должны действовать как единое целое: вместе атаковать, вместе защищаться, вместе радоваться успехам и принимать ошибки. Даже «третий тайм», как принято в регби (вне поля), должны проводить вместе, поддерживать друг друга в любых обстоятельствах.

— Как Вы воспитываете преемственность в команде?

— Я поощряю инициативу и стремление учиться. Сотрудники должны знать, что их идеи ценятся, и у них есть возможности для профессионального роста. Это мотивирует не только выполнять задачи, но и мыслить нестандартно, проявлять креативность. Личный пример и истории из моего опыта также часто помогают. Столкнувшись с новой ситуацией, я делюсь, как решал схожие задачи в прошлом. Важный момент здесь — объяснить не только, что было сделано, но и почему принимались именно такие решения, какой эффект они дали. Это помогает лучше понять логику процессов.

— Что для Вас важнее в команде — взаимное уважение или высокая результативность?

— Главное в коллективе — здоровая рабочая атмосфера, основанная на дисциплине, уважении и поддержке, на «чувстве локтя». Такие условия позволяют достигать высокой результативности. Я снова вспомню регби (улыбается): в этой игре нет места спорам или жалобам на поле, это противоречит духу игры, ключевое — командная работа, взаимопомощь и единство. Эти ценности я стараюсь прививать и в нашем коллективе.

— Представьте, что Вы оказались на один день в роли сотрудника Вашей команды. Кем бы Вы хотели поработать и почему?

— Мне импонирует роль руководителя проекта. Это одна из ключевых позиций на заводе. Работа в этой должности связана с решением разноплановых задач, необходимо балансировать между техническими, организационными и коммуникационными аспектами. Это требует гибкости, стратегического мышления и быстрого принятия решений. Но и позволяет глубже понять предприятие и расширить свои управленческие горизонты. Если говорить о смежной команде, то я бы с удовольствием попробовал себя в производственном цехе. Это место, где создается конечный продукт и объединяются усилия всех подразделений. Не скрою, меня всегда тянуло «к железу» (улыбается). Кстати, «к железу» я стал приучать и своего сына. Этим летом он проходил практику в нашей сварочной лаборатории, учился у наставников, пробовал себя в сложной, но интересной работе. Ему всего 15, и он уже начинает осознавать, насколько важным может быть труд на заводе.

— Бывали ли ситуации, когда Вам или Вашей команде приходилось действовать не по правилам, но это привело к нужному результату?

— Действовать иначе, чем привыкли, я считаю естественным. Новые вызовы требуют новых подходов, и такая гибкость позволяет добиваться лучших результатов. Однако я не сторонник нарушать правила. Скорее, считаю, что их нужно адаптировать к реальности. Когда привычные методы оказываются неэффективными или замедляют процесс, я разрешаю отходить от стандартов, если это не нарушает нормы и не ставит под угрозу успех. Такие отклонения всегда должны быть обоснованы.

О ГОРДОСТИ ЗА КОЛЛЕКТИВ

— Что для Вас лично означает быть руководителем на заводе с такой историей?

— Для меня это, прежде всего, огромная ответственность и желание сделать всё, чтобы передать завод следующему поколению котлостроителей сильным и развивающимся флагманом российского энергомашиностроения. Так, как это делали наши наставники. На «Красном котельщике» всегда существовала сильная школа руководителей. Это не просто громкие слова: здесь работали настоящие профессионалы, которые вдохновляли своей работой, своим отношением и умением вести команду даже в самых сложных условиях. Они не учили на словах — они показывали пример реальными делами. Анатолий Алексеевич Паршин, Геннадий Иванович Левченко, Владимир Иванович Юндин, Александр Николаевич Шкарупа, Николай Иванович Кобец и многие другие. Каждый из них был по-своему уникален, но их объединяло главное — безграничная преданность заводу и умение принимать решения, которые двигали предприятие вперед, порой в условиях серьезных вызовов. Они учили незаметно, через ежедневное взаимодействие, раскрывая, как можно и нужно разбираться в проблемах, не теряя при этом уважения к коллективу и четкой стратегической линии.

— Когда Вы последний раз испытывали чувство гордости за коллектив ТКЗ?

— Чувство гордости за коллектив ТКЗ у меня возникает с каждым успешно выполненным проектом. Наша работа — это результат каждодневных совместных усилий. Мы обеспечиваем завод заказами, организуем их качественное и своевременное выполнение, поставляем оборудование заказчикам и получаем за это оплату. Особенно горжусь моментами, когда новые энергетические мощности страны запускаются с нашим оборудованием. Из недавнего — ввод нового энергоблока на Красноярской ТЭЦ-3. Это был проект особой сложности, поскольку завод выполнял его в роли EPC-подрядчика по котельной установке. Мы не просто спроектировали и изготовили оборудование, но и обеспечивали его монтаж. Представьте: сотни тонн металла парового котла, который сегодня уже вырабатывает пар для турбины, чтобы обеспечивать теплом и электричеством тысячи людей. Вдохновение вызывают слова благодарности от заказчиков, которые отмечают профессионализм нашей команды — сбытовиков, конструкторов, наладчиков, производственников, технологов. Когда фамилии сотрудников ТКЗ называют с уважением, это укрепляет уверенность в том, что наш завод снова на лидирующих позициях — сильный, надежный, профессиональный. Такой результат невозможно переоценить, он вызывает уважение и веру в будущее предприятия.

— Какую главную мысль Вы бы хотели, чтобы сотрудники предприятия запомнили после этого интервью?

— Каждый мегаватт, запускаемый с нашим участием, — это тепло и свет для миллионов людей, основа для экономики страны. Наш труд превращается в результат, служащий людям десятилетиями. Я уверен: работать на «Красном котельщике» — значит менять мир вокруг себя. Это дело, которым можно и нужно гордиться!

КОРОТКО О СЕБЕ, НО С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ

1. Как Вы начинаете утро? Гуляю с собакой, это отличный способ выйти из дома в любую погоду. 2. Кофе или чай? Кофе. На день рождения мне подарили кофеварку, теперь я экспериментирую с различными сортами кофе. 3. Любимая книга, к которой возвращаетесь? «Тихий Дон». Я ее перечитывал несколько раз и всегда открывал для себя что-то новое. 4. Место силы — где можете перезагрузиться? Кисловодск. Особенно, когда мы отдыхаем там всей семьей. 5. Что Вас вдохновляет за пределами работы? Мои дети, их успехи, даже самые маленькие. В них я вижу отражение себя. 6. Спорт? Спорт уже в прошлом, сейчас — тренажерный зал. 7. Какой навык Вы бы хотели освоить в ближайший год — не по работе, а для себя? Мотоцикл. Категория «А» у меня открыта с 16 лет. 8. Песня, которая часто звучит у Вас в голове? «Моя игра», Василий Вакуленко, он же Баста. 9. Коллеги удивятся, если узнают, что Вы…? Немного садовод. 10. Чего Вы никогда не скажете на планёрке? Никогда не скажу, что «всё пропало».

Фото «Красного котельщика»