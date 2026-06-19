Афиша Таганрога: планируем маршрут жарких летних выходных

В Таганроге предстоящие выходные будут солнечными и жаркими, как и положено летом. За два дня можно многое успеть и сделать «полную перезагрузку» никуда не уезжая из города. Хорошее настроение подарят походы на берег залива, прогулки в парке и холодный мохито в уютном кафе с друзьями. Так что, смело планируйте маршрут и не забудьте внести в него городские учреждения культуры, которые традиционно подготовили интересные мероприятия.

Игровые программы для детей и мастер-классы пройдут в парке им. Горького. Концерт и открытие выставки картин запланировано в Чеховской библиотеке. Студия-театр «Люди» покажет три спектакля. Джаз будет звучать в стенах Литературного музея. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой праздничный маршрут с нашей афишей.

Парк культуры и отдыха им. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 8 (8634) 38-35-68)

Шахматный павильон

20 июня в 17.00 игровая программа для детей «Традиции и забавы.

21 июня в 12.00 игровая программа «Традиции и забавы».

Арт-пространство «Таганрогский трамвай»

20 июня в 11.00 и в 16.00 мастер-класс для детей «Парк мечты».

21 июня в 16.00 и в 17.00 мастер-класс для детей «Парк мечты».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8(8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

20 июня в 16 часов – концерт студентов 3-го курса ТМК по специальности «Вокальное искусство». Арии, романсы, выступление ансамблей и сцены из опер. Вход свободный. С 20 июня — персональная выставка таганрогской художницы Елены Фортушновой. Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте».

21 июня в 15 часов открытие персональной выставки таганрогской художницы Елены Фортушновой. Вход свободный.

Студия-театр «Люди» (ул. Греческая, 38, тел. 8-952-603-68-06)

20 июня в 18 часов – комедия «Слуга двух господ».

21 июня в 12 часов — постановка для всей семьи «Курочка Ряба». В 18 часов – спектакль «Парадигма».

Социально-культурный центр «Приморский» (ул. Свободы, 10, тел. 64-89-30)

21 июня в 18 часов — премьера комедии-интриги «Невеста невидимка» в исполнении народного театра «Волшебный фонарь».

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56)

20 июня в 12 часов — «Таганрог художественный», путешествие по местам, связанным с известными деятелями искусства. Тел. для записи: 8-918-53-64-078, 8-918-53-13-666.

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8(8634) 61-14-66)

20 июня в 17 часов – литературно-музыкальная программа «Эхо первого джаза: музыка в стенах музея».

20 и 21 июня с 11 до 16 часов – работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы), по предварительной записи от трех человек.

21 июня в 15 часов – публичная лекция «Чеховы и войны XIX-XX вв.» в тематическом пространстве «Гимназический сад».

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8(8634) 61-27-82)

20 июня в 10 часов – тематическая экскурсия «Чеховы. Семейные истории», по предварительной записи от пяти человек.

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8(8634) 38-34-96)

20 июня в 12 часов – тематическая экскурсия «В.Д. Поленов. «Пруд с вётлами». Возвращение». Лекция старшего научного сотрудника Валентины Ратник. В 18 часов – историко-музыкальный вечер «Скрипичный союз: портреты эпох. Выступление ростовского ансамбля скрипачей «Кантилена», художественный руководитель – Тамара Макеева, концертмейстер – Юлиан Селицкий.

21 июня в 18 часов – историко-музыкальный вечер «Гении музыкального Олимпа» с участием лауреатов международных конкурсов дуэта «Canto bene»: Игорь Тавровский (баритон) и Елена Николаева (фортепиано).

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8(8634) 61-43-33)

20 июня в 15 часов – обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

21 июня в 12 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8(8634)61-36-73)

20 июня в 12 часов — тематическая программа «Маленькие герои из «волшебной шкатулки» с мастер-классом по изготовлению музейного сувенира «Шкатулка».

21 июня в 14 часов — тематическая экскурсия «И.Д. Василенко — писатель, влюбленный в Таганрог».

Фото Сергея Плишенко