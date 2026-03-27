Последние выходные марта обещают быть теплыми – в Таганрог пришла настоящая весна. Так что не сидите дома, отправляйтесь на прогулку по городу и обязательно загляните в наши учреждения культуры.

В библиотеке состоится вечер испанской поэзии. Чеховский театр на сцене ГДК представит спектакль «Как живой». Международный день театра можно отметить с ТаКТ и театральной студией «Люди».

Художественный музей проведет традиционную пешеходную экскурсию. В Литературном музее А.П. Чехова – последние дни работы совместной выставки с музеем МХАТ. Во Дворце Алфераки пройдет литературно-музыкальный вечер «Четыре стихии любви».

Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой весенний маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

В концертно-выставочным зале (ул. Петровская, 96)

продолжает работу выставка декоративно-прикладного творчества учащихся школ города к Году единства народов России.

29 марта в 16 часов – вечер испанской поэзии, музыки и танца «Песнь пламенеющего сердца». В программе: выступление ансамбля фламенко «Байламос» студии «Грани» (руководитель – Ирина Колотило), студентов и преподавателей Таганрогского музыкального колледжа, учащихся ДМШ имени А.Г. Абузарова.

Конференц-зал

31 марта в 15 часов – трансляция из концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии. К 110-летию со дня рождения музыканта Олега Лундстрема. «Любовь и джаз». Участвуют Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема (художественный руководитель и дирижер – Борис Фрумкин), Анна Бутурлина (вокал).

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56)

28 марта в 12 часов – пешеходная экскурсия «Таганрог художественный» по местам, связанным с известными деятелями искусства. Тел. для записи: 8-918-536-40-78, 8-918-531-36-66).

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-34-93)

На сцене ГДК (ул. Петровская, 104-1)

28 марта в 18 часов – постановка «Как живой».

Таганрогский камерный театр (тел. 8-904-343-87-87)

В Молодежном центре (ул. Петровская, 89)

28 марта в 18.30 – «День Т» – Международный день театра в ТаКТ (театральный мир изнутри).

Студия-театр «Люди» (ул. Греческая, 38, тел. 8-952-603-68-06)

28 марта в 18 часов – драма «Песнь поэта».

29 марта в 18 часов – постановка «Это всё она».

Городской дом культуры (ул. Петровская, 104-1, тел.8 (8634) 38-35-45)

29 марта в 18 часов – спектакль «А где Нелька?» народного коллектива театра «СаД». Режиссер — Валентина Псёл, постановка по пьесе Анастасии Дубровиной-Останиной.

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

28 марта с 11 до 16 часов – работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

До 29 марта с 10 до 16 часов – работа совместной выставки с музеем МХАТ «От Константина до Константина. В поисках новых форм» (к 130-летию первой постановки пьесы А.П. Чехова).

29 марта в 17 часов – литературно-музыкальная программа «В резонансе с весной» (с участием Камерного оркестра Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова «MUSICA DELLA VITA», художественный руководитель, главный дирижер – заслуженный артист России Сергей Нестеров).

29 марта с 11 до 16 часов – авторская экскурсия по выставке «Я знаю правду о войне», совместной с Донецким республиканским краеведческим музеем, о героях специальной военной операции.

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

28 марта в 12 часов – публичная лекция «История заселения Северо-восточного Приазовья с древнейших времён» старшего научного сотрудника Татьяны Артюшкиной.

29 марта в 16 часов – литературно-музыкальный вечер «Четыре стихии любви», посвященный 45-летию творческой деятельности таганрогского поэта Анатолия Боженко, с участием театра «Одеон», Валентины Ястремской (неаполитанские песни) и Полины Кондратенко (флейта).

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

28 и 29 марта в 15 часов – обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 8 (8634) 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов (кроме понедельника) – новая выставка «Принцессы сцены и арены» о творчестве и быте известных артисток цирка, театра и кино XX века. Представлены 400 предметов из фондов Таганрогского музея-заповедника и частной коллекции заведующего музеем А.А. Дурова, артиста цирка Дмитрия Артемьева.

Фото «Таганрогской правды»