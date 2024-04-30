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На юге России для полетов открывают один из гражданских аэропортов

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Международный аэропорт Элисты с 3 мая 2024 года откроется для полетов. Самолеты будут отправляться ежедневно с 9 до 19 часов, сообщает Росавиация.

#В стране

Пропускная способность аэродрома составит 12 взлетно-посадочных операций в час.

Возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения, — уточняется в сообщении.   

В данный момент вся инфраструктура воздушной гавани Элисты находится в рабочем состоянии. Осенью прошлого года в аэропорту завершен капитальный ремонт пассажирского терминала. Аэровокзал оснастили современным оборудованием систем регистрации, досмотра, обработки багажа. Пропускная способность обновленного терминала увеличилась вдвое и составляет 100 пассажиров в час.

Для поддержки элистинского аэропорта в период его временного закрытия правительство России при содействии Минтранса выделило в виде субсидий 134,6 млн руб.

Ранее речь шла о возобновлении работы аэропорта Краснодара, однако в целях безопасности принято решение пока этого не делать. По-прежнему закрыты и аэропорты Анапы и Геленджика. На Черноморском побережье на сегодняшний день только аэропорт Сочи принимает гражданские самолеты. По мнению специалистов, сочинская аэрогавань полностью безопасна.

Ростовский аэропорт «Платов» закрыт для отправки самолетов с февраля 2022 года. Речь о возобновлении полетов здесь пока не идет.

Фото: страница в соцсети главы республики Калмыкия Бату Хасикова.

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Таганрогская правда
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