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40 донских семей сегодня награждены знаком Губернатора «Во благо семьи и общества»

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Это супружеские пары, прожившие в браке более 25 лет, которые воспитали детей и внесли значительный вклад в сохранение и развитие духовных и семейных традиций.

#Дата

Сегодня, 8 июля, 40 семей Ростовской области удостоены региональной награды «Во благо семьи и общества». Вручение губернаторского знака было приурочено к Дню семьи, любви и верности — празднику ко дню памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, который давно стал поистине народным.

В числе награжденных пар — донские семьи из городов и районов донского региона, включая Таганрог, которые прожили в крепком браке более 25 лет, воспитали детей, внесли значительный вклад в сохранение и развитие духовных и семейных традиций и продолжают являться достойным примером для всех.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил награжденных, а также все донские семьи с праздником, подчеркнув, что поддержка семей для Ростовской области – безусловный приоритет.

«Мы помогаем комплексно: строим и обновляем школы, детсады, поликлиники, спортивные и развивающие центры. Работают различные меры и формы поддержки, в том числе благодаря национальному проекту «Семья»: материнский капитал, выплаты, сертификаты, компенсации, пункты проката, услуги «социальных нянь», помощь студенткам, микроавтобусы для больших семей и другие. Мы делаем всё, чтобы тыл каждой семьи был надёжным, с каждым годом совершенствуя и добавляя меры поддержки», — написал на своих информационных ресурсах глава региона.

Губернатор подчеркнул, что Семья – это база. И от того, насколько она прочна, во многом зависит, как складывается наша жизнь.  

Фото: канал в «Макс» Юрия Слюсаря

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День семьи награждение новости Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

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