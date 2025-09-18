32 человека эвакуированы из-за пожара в многоквартирном доме в Ростове

Пожар вспыхнул 17 сентября на улице Таганрогской в пристройке на первом этаже девятиэтажного здания.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать окурок, выброшенный с верхних этажей.

К счастью, обошлось без пострадавших — в квартире, где произошел пожар, никого не было. Пожарные с помощью спасательных устройств вывели из соседних квартир двух человек, ещё 30 жильцов были эвакуированы.

Сотрудники МЧС России успешно ликвидировали пожар, который охватил площадь в 28 квадратных метров, сообщает ведомство. От огня пострадали балконы на первом и втором этажах, а также внешние блоки сплит-систем на третьем и четвёртом этажах.

Ранее мы рассказывали, что 17 сентября в серьезном пожаре в Ростовской области пострадали 13 построек, четыре дома сгорели дотла.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Ростовской области