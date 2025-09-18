Главная » Новости Ростовской области

32 человека эвакуированы из-за пожара в многоквартирном доме в Ростове

На чтение 1 мин Просмотров 39 Опубликовано

Пожар вспыхнул 17 сентября на улице Таганрогской в пристройке на первом этаже девятиэтажного здания.

Новости Ростовской области

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать окурок, выброшенный с верхних этажей.

К счастью, обошлось без пострадавших — в квартире, где произошел пожар, никого не было. Пожарные с помощью спасательных устройств вывели из соседних квартир двух человек, ещё 30 жильцов были эвакуированы.

Сотрудники МЧС России успешно ликвидировали пожар, который охватил площадь в 28 квадратных метров, сообщает ведомство. От огня пострадали балконы на первом и втором этажах, а также внешние блоки сплит-систем на третьем и четвёртом этажах.

Ранее мы рассказывали, что 17 сентября в серьезном пожаре в Ростовской области пострадали 13 построек, четыре дома сгорели дотла.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

МЧС пожар в многоэтажке пожарные Ростов Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru