Юрий Слюсарь: в серьезном пожаре в Ростовской области пострадали 13 построек, четыре дома сгорели дотла

Для жителей развернут пункт временного размещения.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал масштабный пожар, который разгорелся сегодня под Каменском-Шахтинским около полудня. К сожалению, из-за сильного ветра огонь перекинулся на строения.

От огня пострадали 13 домовладений, четыре дома сгорели дотла, сообщил в своем ТГ-канале Юрий Слюсарь. К счастью, удалось избежать человеческих жертв. По поручению губернатора был организован штаб по борьбе со стихией. а также развернут пункт временного размещения на базе школы №18.

С огнем боролись пожарные из Лиховской, Старостаничной, Донецкой, Углеродовской частей и из Гуково. Всего было задействовано 17 единиц техники, включая пожарный поезд. К 19 часам пожар удалось ликвидировать. В его причинах пожара предстоит разобраться правоохранителям, в том числе и тщательно проверить версию о неосторожном обращении с огнем. Введен режим ЧС на пострадавшей территории, что «позволит оперативно организовать выплаты и поддержку тем, кто остался без крова», уточнил Юрий Слюсарь.

Фото из ТГ-канала Юрия Слюсаря.

