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Таганроженка принесла Ростовской области медаль первенства России по пятиборью

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Таганрогская спортсменка Екатерина Ражновская завоевала бронзу в женской эстафете на первенстве России по современному пятиборью среди юниоров и юниорок.

Новости Таганрога

Она выступала в составе сборной команды Ростовской области. Соревнования прошли в Москве. В эстафете среди юниорок первое место заняла команда Москва-2, второе — Москва-1, а третье — Ростовская область-1, в которую вошли Екатерина Ражновская и Екатерина Савченко.

Поздравляем спортсменку с высокими достижениями и желаем дальнейших успехов.

Ранее мы рассказали, что таганрогский самбист стал победителем юношеского первенства России.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда

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