Таганроженка принесла Ростовской области медаль первенства России по пятиборью

Таганрогская спортсменка Екатерина Ражновская завоевала бронзу в женской эстафете на первенстве России по современному пятиборью среди юниоров и юниорок.
Она выступала в составе сборной команды Ростовской области. Соревнования прошли в Москве. В эстафете среди юниорок первое место заняла команда Москва-2, второе — Москва-1, а третье — Ростовская область-1, в которую вошли Екатерина Ражновская и Екатерина Савченко.
Поздравляем спортсменку с высокими достижениями и желаем дальнейших успехов.
Ранее мы рассказали, что таганрогский самбист стал победителем юношеского первенства России.
Фото ВК «Таганрог спортивный»
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