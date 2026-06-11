Таганроженка принесла Ростовской области медаль первенства России по пятиборью

Таганрогская спортсменка Екатерина Ражновская завоевала бронзу в женской эстафете на первенстве России по современному пятиборью среди юниоров и юниорок.

Она выступала в составе сборной команды Ростовской области. Соревнования прошли в Москве. В эстафете среди юниорок первое место заняла команда Москва-2, второе — Москва-1, а третье — Ростовская область-1, в которую вошли Екатерина Ражновская и Екатерина Савченко.

Поздравляем спортсменку с высокими достижениями и желаем дальнейших успехов.

Ранее мы рассказали, что таганрогский самбист стал победителем юношеского первенства России.

Фото ВК «Таганрог спортивный»