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Хоровые коллективы Таганрога и Ростовской области выступили на фестивале в честь Павла Таганрогского

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10 июня в ГДК Таганрога состоялся VI хоровой фестиваль «Величаем Праведного Павла Таганрогского». Мероприятие прошло при поддержке городской администрации и Таганрогского благочиния.

Новости Таганрога

Жизнь Павла Таганрогского, наполненная молитвой, смирением и праведностью, до сих пор служит примером духовной силы и любви к ближнему. В этом году фестиваль снова объединил лучшие хоровые коллективы Таганрога и Ростовской области. Среди участников были учебные и самодеятельные, детские и взрослые хоры из учреждений культуры города и Таганрогского благочиния. Всех их объединяет искренняя любовь к музыке, своему делу и родному городу.

Фестиваль собрал полный зал, зрители высоко оценили особую атмосферу праздника: светлую, душевную, наполненную красотой хорового пения, уважением к православным традициям и любовью к родной земле.

Ранее мы рассказали, что таганрогский хор «Лик» принял участие в сценической версии кантаты Карла Орфа на международном фестивале.

Фото: мессенджер «MAX» Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда

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