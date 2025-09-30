12 вражеских беспилотников было перехвачено и уничтожено над территорией Ростовской области минувшей ночью

Были возгорания, никто из людей не пострадал.

По сообщению Минобороны России, прошедшей ночью Ростовская область в числе других регионов страны вновь была атакована украинскими беспилотниками. В частности, над донским регионом силы ПВО сбили 12 БПЛА. Воздушный налет бы отражен в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районе.

«В Чертковском районе в поле загорелась трава, огонь там был оперативно потушен. В Тарасовском районе в Криворожском лесничестве возникло два очага низового пожара. Оба к утру локализованы. Никто из людей не пострадал», — сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Дона Юрий Слюсарь.

Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО в России был перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в пяти регионах.

