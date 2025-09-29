Жителям Дона рассказали, почему запрещено использовать газовые плиты для обогрева

«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» объясняет: при длительной работе газовой плиты воздух в помещении значительно загрязняется вредными для здоровья продуктами сгорания газа, а также сильно увеличивается влажность воздуха, вызывая появление сырости.

Поэтому не используйте газовые плиты для обогрева квартир – это может привести к несчастным случаям.

А также не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы и всегда приоткрывайте форточку при использовании плиты – это позволит обеспечить наличие тяги. В случае ее отсутствия немедленно сообщите об этом в аварийную службу предприятия по телефону 104, 112.

