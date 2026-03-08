Жительницы Ростовской области втрое увеличили взносы в программу долгосрочных сбережений

Женщины Дона направили в ПДС 3,9 млрд рублей в 2025 году.

Жительницы Ростовской области активно используют государственную программу для формирования долгосрочных накоплений. По данным СберНПФ, в 2025 году они направили в программу долгосрочных сбережений (ПДС) 3,9 млрд рублей, что в три раза превышает показатели предыдущего года.

Всего на Дону было открыто 96 тысяч таких накопительных счетов. Из общей суммы вложений 3 млрд рублей составили личные взносы клиенток, а еще 900 млн рублей были переведены из средств накопительной пенсии. Доля женщин среди оформляющих договоры ПДС в регионе составляет 69%, мужчин — 31%. При этом жительницы области почти в два раза чаще используют возможность перевода в программу пенсионных накоплений.

Средний размер регулярного взноса от дончанок за год вырос на 37% и достиг 5,7 тысячи рублей.

«Жительницы Ростовской области умело держат баланс между повседневными делами и финансовым планированием на будущее. В 2025 году они стали втрое чаще вступать в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ», — отметила Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка.

Она добавила, что такой подход при регулярных пополнениях позволяет рассчитывать на более высокий инвестиционный доход.

Программа долгосрочных сбережений является инструментом накопления на любые цели с государственной поддержкой. Участники могут получать от государства доплату на личные взносы в размере до 36 тысяч рублей ежегодно на протяжении десяти лет, а также пользоваться предусмотренными налоговыми льготами.

