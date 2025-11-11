Жители Ростовской области сдали 4,8 тонны мелочи за две недели

Жители Ростовской области установили рекорд по сдаче мелочи, приняв участие в осенней «Монетной неделе». С 22 сентября по 4 октября они принесли в банки 4,8 тонны металлических денег на сумму 5,5 млн рублей.

Как сообщили в отделении по Ростовской области Южного ГУ Банка России, наибольшей популярностью у населения пользовались десятирублевые монеты – их сдали 419,7 тыс. штук. Также активно сдавались монеты номиналом 5 рублей (почти 171 тыс. штук), 1 рубль (около 160 тыс. штук) и 2 рубля (145 тыс. штук). Меньше всего оказалось копеечных монет – всего 1,1 тыс. штук. Если сложить все собранные монеты в столб, его высота составит 1780 метров, что в 9 раз превышает высоту ростовской телебашни.

«Монетные недели помогают вернуть мелочь в оборот и сократить затраты на изготовление новых металлических денег», – пояснила управляющий Отделением по Ростовской области Банка России Наталья Леонтьева.

Акция проводится дважды в год по всей стране при поддержке Банка России. С начала 2023 года благодаря «Монетным неделям» в Ростовской области удалось вернуть в обращение почти 4 млн монет на общую сумму 19,6 млн рублей.

Фото: Банк России