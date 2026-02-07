Главная » #В стране

Жители Ростовской области могут стать участниками Международного фестиваля молодежи

На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Событие пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. А уже сейчас идет регистрация на фестиваль.

#В стране

Международный фестиваль молодежи соберет 10 000 молодых лидеров из 190 стран мира.

Основными площадками фестиваля в Екатеринбурге станут кампус Уральского федерального университета и международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», где пройдет основная программа молодежного форума.

Участниками фестиваля станут представители сфер: креативных индустрий, государственного управления, науки и образования, спорта, предпринимательства, медиа, цифровизации и IT, социального сектора. Это те, кто уже сегодня формирует будущее своих стран и всего мира.

Заявки принимаются до 30 апреля. Пройти регистрацию и узнать подробности можно на сайте.

Фото: wyffest.com

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

молодежь Ростовская область фестиваль
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru