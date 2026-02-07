Жители Ростовской области могут стать участниками Международного фестиваля молодежи

Событие пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. А уже сейчас идет регистрация на фестиваль.

Международный фестиваль молодежи соберет 10 000 молодых лидеров из 190 стран мира.

Основными площадками фестиваля в Екатеринбурге станут кампус Уральского федерального университета и международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», где пройдет основная программа молодежного форума.

Участниками фестиваля станут представители сфер: креативных индустрий, государственного управления, науки и образования, спорта, предпринимательства, медиа, цифровизации и IT, социального сектора. Это те, кто уже сегодня формирует будущее своих стран и всего мира.

Заявки принимаются до 30 апреля. Пройти регистрацию и узнать подробности можно на сайте.

Фото: wyffest.com