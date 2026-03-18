Жители Ростовской области могут принять участие во Всероссийской игре «Семейная зарница»

Старт новому сезону дали накануне в Национальном центре «Россия» в Москве. В событии приняли участие Герои России, участники СВО и президентской кадровой программы «Время героев», семейные команды, ставшие победителями и финалистами прошлого сезона игры. Организаторами выступили фонд «Защитники Отечества», Движение Первых, «Юнармия» и Центр «Воин».

Цель «Семейной зарницы» – напомнить, что крепость родственных уз, взаимное уважение, поддержка и забота друг о друге – прочный фундамент, на котором строится современное российское общество. Как отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, проект «Семейная зарница» объединяет семьи, укрепляет связь поколений и интегрирует ветеранов СВО в систему наставничества и патриотического воспитания молодежи.

«Для нас это особенно важно, ведь наши защитники, как никто другой, понимают ценность взаимовыручки, поддержки и командной работы. Именно семья остается нашей главной опорой. Очень важно, чтобы и взрослые, и дети задумывались о том, кто были их предки, какой путь они прошли, какие ценности передали детям и внукам. Мы называем детей в честь любимых дедушек и бабушек, бережно храним семейные истории, вспоминаем тех, кем гордимся. Ведь история каждой семьи — это часть большой истории нашей страны», – отметила Анна Цивилева.

В состязаниях могут принять участие семьи с детьми старше 11 лет. Игра пройдет в четыре этапа: муниципальный, зональный, региональный, после которого к активностям подключится наставник из числа ветеранов СВО, и финал.

Одной из ключевых составляющих второго сезона игры станет творческий конкурс, который пройдет в новом формате. Он даст возможность семьям продемонстрировать креативные навыки и инженерное мышление.

Финал «Семейной зарницы» пройдет в августе-сентябре, объединив 89 семей и столько же наставников. Заявки на участие принимаются до 24 апреля на сайте Движения Первых.

