Жители Ростовской области могут принять участие в патриотическом конкурсе творческих работ «Памяти героев верны!»

Его организует фонд «Защитники Отечества». Свои работы может представить любой желающий, в том числе ветераны боевых действий, действующие военные и члены семей защитников.

Конкурс проводится по 10 номинациям: эссе и рассказы о самоотверженности воинов и единстве народов России, авторские стихотворения, песни, фотографии и рисунки, посвященные героям СВО. Также будут номинации от партнеров конкурса.

Как отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, конкурс посвящен героям и событиям спецоперации. Необходимо сохранить историческую память и рассказывать о подвигах.

«Это помогает обществу опираться на реальные примеры и формирует ценности, которые объединяют людей. Важно, чтобы дети, подростки и молодежь знали героев страны, гордились наследием победителей и сохраняли эту память на долгие годы», – заявила Анна Цивилева.

Добавим, уже сейчас в конкурсе принимают участие более 10 тысяч работ.

Фото предоставлено фондом «Защитники Отечества»

