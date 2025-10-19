Главная » Новости Ростовской области

Жители Ростовской области могут оплатить налоги на почте

Почта России начала доставлять жителям Ростовской области налоговые уведомления в бумажных конвертах. Теперь, получив такое письмо, можно оплатить налог на имущество, транспортный и земельный прямо в почтовом отделении. Средства будут зачислены на счёт налоговой службы мгновенно.

«Доставка налоговых писем является важной частью работы Почты. В этом году в Ростовскую область было доставлено более 600 000 налоговых уведомлений. Почтальоны вручают их лично, заказными письмами. Также напоминаем, что на почте можно оплатить и другие важные услуги: коммунальные платежи, мобильную связь, штрафы ГИБДД, пребывание ребенка в детском саду. Все эти платежи удобно совершить за одно посещение, что экономит время», — сообщила директор макрорегиона Москва Почты России Ксения Ефимова.

Если адресата нет дома, почтальон оставит в почтовом ящике уведомление о необходимости получить заказное письмо с налоговым уведомлением в ближайшем почтовом отделении. Неврученные письма хранятся там в течение 30 дней.

Для оплаты налога в почтовом отделении нужно передать квитанцию оператору. Если квитанции нет, сотрудник поможет узнать сумму налога по номеру ИНН. Оплатить можно наличными или банковской картой, после чего выдаётся чек.

