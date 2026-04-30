Жители Ростовской области могут оценить проекты, реализованные при поддержке Фонда президентских грантов

Жители Ростовской области могут принять участие в оценке проектов, которые были реализованы некоммерческими организациями с использованием президентских грантов до конца 2025 года.

Фонд президентских грантов открыл доступ к отчетам по этим инициативам, чтобы каждый желающий мог высказать свое мнение об их результатах, информирует портал донского правительства.

Оценить успешность проектов можно на основе информации из отчетов или личного опыта участия в мероприятиях. В этот раз на рассмотрение представлены почти 3 тысячи инициатив, реализованных победителями конкурса президентских грантов по всей стране. Они охватывают такие сферы, как спорт, здоровьесбережение, культура, просвещение и поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 67 проектов были выполнены на территории Ростовской области.

Прием оценок продлится до 30 июня. Участвовать могут все желающие: независимые эксперты, представители общественных палат, региональных органов власти, некоммерческих организаций, активные граждане и сами благополучатели проектов.

Чтобы оставить свое мнение, нужно авторизоваться через учетную запись на платформе «Созидатели», выбрать интересующий проект (фильтр позволяет настроить регион, год конкурса и тематику), прочитать отчет, поставить оценку и написать комментарий в разделе «Обсуждение проекта».

Аргументированные и подробные отзывы помогут экспертам и команде Фонда президентских грантов составить полное представление о результатах проектов. По итогам процедуры будет определен топ-100 лучших реализованных инициатив.

«Некоммерческие организации, которые работают для людей и общества, играют важную роль в нашей жизни. Они не зарабатывают деньги, а помогают решать важные проблемы. Эти организации учат людей быть ответственными и заботиться друг о друге. Поддержка таких организаций помогает строить справедливое и устойчивое общество, – сказал министр региональной политики Ростовской области Александр Никиточкин. – Оценивать, как идут такие проекты, значит помогать развивать и укреплять наше общество».

Добавим, что с 2019 по 2025 годы уже было проведено семь публичных оценок результатов проектов.

