Жители Дона с начала 2025 года вложили в цифровые драгметаллы 116 млн рублей

Золото для сохранения средств и роста доходом остаётся у жителей Дона фаворитом.

Жители Ростовской области предпочитают обезличенные металлические счета (ОМС) для сохранения и приумножения своих сбережений. За первые восемь месяцев 2025 года в Сбере было открыто более 8,5 тысячи таких счетов, что привлекло 116,5 миллионов рублей инвестиций в драгоценные металлы.

Анализ предпочтений инвесторов показывает рост интереса к классическим активам. Золото по-прежнему остаётся главным защитным активом: на него приходится 79% всех инвестиций в ОМС по Ростовской области. Это значительный прирост по сравнению с прошлым годом, когда на золото приходилось 62% вложений.

Серебро занимает второе место с 13% всех инвестиций в ОМС. На палладий и платину приходится по 4% от общего объёма инвестиций.

Антон Усачёв, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка:

«Жители Ростовской области стремятся обеспечить финансовую стабильность для себя и своих близких. Они используют не только банковские вклады и накопительные счета, но и вкладывают средства в цифровые драгоценные металлы через ОМС. Золото остаётся лидером по объёмам вложений, а серебро всё больше привлекает внимание как металл с потенциалом роста, особенно среди тех, кто хочет диверсифицировать свои накопления».

Текущая ситуация на рынке объясняет выбор донских инвесторов. Золото демонстрирует уверенный рост, приближаясь к рекордам. Его курс остаётся стабильным на фоне изменений ключевых ставок Центробанка и высокого спроса со стороны международных фондов. Серебро, часто называемое «младшим братом золота», также показывает положительную динамику, поддерживаемую как инвестиционным, так и промышленным спросом. Многие инвесторы выбирают его как более доступную альтернативу золоту.

Платина и палладий пока не столь популярны среди частных инвесторов, но остаются важными в автомобильной и промышленной сферах. В этом году их волатильность увеличилась, что делает их привлекательными для опытных инвесторов, готовых к риску.

Обезличенные металлические счета работают по принципу обычных вкладов, но вместо валюты выбирается металл – золото, серебро и так далее. Инвесторы не покупают реальные слитки, а совершают виртуальные покупки, что избавляет от необходимости беспокоиться о безопасности и страховании. Доходность таких счетов зависит от роста цен на металл, а не от колебаний валютных курсов. Этот инструмент особенно подходит для долгосрочных инвестиций или для тех, кто хочет разнообразить свои вложения.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью GigaChat