Жители Дона могут заявить о себе на молодежном конкурсе антикоррупционной рекламы

Генеральная прокуратура России объявила о старте приема заявок на международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Заявки будут приниматься с 1 мая по 1 октября 2026 года.

Конкурс призван дать молодым людям возможность выразить свою гражданскую позицию и внести вклад в борьбу с коррупцией с помощью творчества. Участники могут попробовать свои силы в трех номинациях: «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик». Предусмотрены две возрастные категории: от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса. Там же можно найти полные правила, условия участия, критерии оценки и другую справочную информацию.

Итоги конкурса подведут 9 декабря 2026 года, в Международный день борьбы с коррупцией. В этот день организаторы назовут имена победителей и призеров, которые получат награды и смогут заявить о себе на международном уровне.

