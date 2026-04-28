Главная » Новости Ростовской области

Жители Дона могут заявить о себе на молодежном конкурсе антикоррупционной рекламы

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Генеральная прокуратура России объявила о старте приема заявок на международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Заявки будут приниматься с 1 мая по 1 октября 2026 года.

Конкурс призван дать молодым людям возможность выразить свою гражданскую позицию и внести вклад в борьбу с коррупцией с помощью творчества. Участники могут попробовать свои силы в трех номинациях: «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик». Предусмотрены две возрастные категории: от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса. Там же можно найти полные правила, условия участия, критерии оценки и другую справочную информацию.

Итоги конкурса подведут 9 декабря 2026 года, в Международный день борьбы с коррупцией. В этот день организаторы назовут имена победителей и призеров, которые получат награды и смогут заявить о себе на международном уровне.

Источник фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

антикоррупция конкурс новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru