Жители Дона могут совершить путешествие в станицу Романовскую на скоростном «Валдае»

13 октября судно на подводных крыльях «Валдай-45Р» отправится в первый рейс в станицу Романовскую Волгодонского района.

Новый водный маршрут появился благодаря открытию понтонного причала «Дон-4» в Романовской, что дает возможность для возобновления регулярного пассажирского сообщения по реке Дон.

Маршрут будет пролегать от Ростова-на-Дону до Багаевской, Семикаракорска и Романовской. Во время путешествия пассажиры смогут насладиться видами верховьев Дона и пересечь три шлюза.

Расписание рейсов: 13, 20, 27 октября: Ростов-на-Дону — Багаевская — Семикаракорск — Романовская; 14, 21, 28 октября: Романовская — Семикаракорск — Багаевская — Ростов-на-Дону.

Строительство причала «Дон-4» — часть масштабного проекта по развитию речной инфраструктуры региона. В 2024 году были завершены работы по проектированию и установке двух плавучих причалов в портах Ростова-на-Дону и Азова. В текущем году планируется установка ещё четырёх аналогичных причалов на реке Дон, сообщает портал правительства Ростовской области.

Напомним, в следующем навигационном сезоне совершить водное путешествие в Романовскую — старинную казачью станицу — можно будет и на новом «Метеоре».

Фото: СПК «Дон»