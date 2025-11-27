Жители Дона могут оплатить имущественные налоги, не дожидаясь 1 декабря

Все меньше времени остается до срока уплаты имущественных налогов и НДФЛ, не удержанного налоговыми агентами. Жители Ростовской области — уже получили сводные налоговые уведомления на уплату налогов за 2024 год.

Об особенностях нынешней кампании по уплате имущественных налогов рассказала заместитель руководителя Управления ФНС России по Ростовской области Людмила Бабич.

— Людмила Юрьевна, каждый год налоговые органы активно проводят кампанию по уплате имущественных налогов. Расскажите, пожалуйста, почему она важна и требует из года в год таких усилий?

— Кампания по уплате имущественных налогов относится к важнейшим налоговым кампаниям как по масштабу вовлеченных в нее налогоплательщиков, так и по значению, которое имеют имущественные налоги для пополнения областного и местных бюджетов. Более 2 миллионов жителей Ростовской области являются собственниками транспорта, земли и имущества и соответственно должны оплатить налоги, а доля от имущественных налогов в местных бюджетах стабильно составляет 20%. Поэтому от того как она пройдет, какая сумма налогов поступит в региональный и местный бюджеты, зависит реализация важнейших социальных проектов в регионе.

Задача налоговых органов сделать так, чтобы каждый собственник имущества имел четкое представление о своих налоговых обязательствах и правах на льготы, о размерах начислений, о сроках и форме уплаты налогов и мог заранее и в удобной для себя форме разрешить все вопросы, возникающие в связи с уплатой имущественных налогов.

— По общему правилу, за месяц до наступления срока уплаты граждане должны получить налоговые уведомления. Все ли жители Ростовской области их получили?

— Налоговые органы уже завершили рассылку налоговых уведомлений. Налоговые уведомления направляются двумя способами — в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России и личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг (это приоритетно) и по почте. Более 60 процентов уведомлений приходят в личный кабинет.

Не позднее 1 декабря собственники недвижимого имущества и транспортных средств должны заплатить имущественный, земельный и транспортный налог. Также некоторые граждане обязаны на основании уведомлений уплатить налог на доходы с физлиц. Например, если они получили в 2024 году доход от вкладов в российских банках, выигрыш, или налог не был ранее удержан налоговым агентом. В этом случае налоговый орган производит расчет, и сумма к уплате налога будет указана в сводном налоговом уведомлении.

— А что делать, если по каким-то причинам налогоплательщик не получил налоговое уведомление?

— Налоговые уведомления не направляются, если предоставлена льгота в виде полного освобождения от уплаты налогов. Не получили налоговые уведомления граждане, у которых сумма к оплате менее 300 рублей, а также у налогоплательщика есть переплата по налогам, превышающая сумму начисленных налогов

Необходимо помнить, что уведомление направляется заказной корреспонденцией, поэтому для его получения нужно посетить почтовое отделение.

Если налогоплательщик является пользователем «Личного кабинета» или направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через личный кабинет на ЕПГУ, налоговое уведомление не придет по почте. Уведомление будет выгружено только в электронном виде.

Кроме того, получить налоговое уведомление можно в любой налоговой инспекции, так как обслуживание физических лиц в налоговых органах осуществляется по экстерриториальному принципу. Также можно обратиться в МФЦ.

— Есть ли какие-нибудь изменения в налогообложении имущества в этом году?

— Налоговые уведомления, направляемые в 2025 году, содержат расчет налогов на имущество физических лиц за налоговый период 2024 года, а также могут содержать расчет/перерасчеты за 2022-2023 годы. При этом по сравнению с предыдущим налоговым периодом произошли следующие основные изменения.

Что касается земельного налога, в качестве налоговой базы применена новая кадастровая стоимость земельных участков, определенная в результате тура государственной кадастровой оценки земель, проведенного в 2022 году и вступившего в силу для целей налогообложения в полном объеме с 1 января 2024 года. С информацией о кадастровой стоимости земельного участка можно ознакомиться, получив выписку из Единого государственного реестра недвижимости в МФЦ или на официальном сайте Росреестра.

И при исчислении налога на имущество физических лиц за 2024 год также применена новая кадастровая стоимость объектов недвижимости, определенная в результате тура государственной кадастровой оценки, проведенного в 2023 году и вступившего в силу для целей налогообложения с 1 января 2024 года.

Но при этом, при расчете налога использован коэффициент 10-процентного ограничения роста налога по сравнению с предшествующим налоговым периодом (за исключением объектов, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также объектов, предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ, кроме гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах налогообложения).

А при расчете транспортного налога применен сформированный Минпромторгом России Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб. на 2024 год, размещенный на официальном сайте Минпромторга России (для налогообложения с применением повышающего коэффициента 3 используются позиции Перечня для легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн. до 15 млн. рублей, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, и средней стоимостью от 15 млн. рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет).

— А где граждане могут проверить налоговые ставки и льготы, указанные в налоговом уведомлении?

— С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах и налоговых вычетах (по всем видам налогов во всех муниципальных образованиях) можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России, либо обратившись в налоговые органы или в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).

— Какие категории граждан могут претендовать на льготы?

— Льготы по имущественным налогам (налогу на имущество физических лиц, транспортному и земельному налогам) устанавливаются Налоговым кодексом РФ, законами субъектов РФ, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. Также предусмотрены налоговые вычеты, уменьшающие сумму исчисленного налога.

Правом на льготы по имущественным налогам пользуются более 20 категорий физических лиц: это пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды I и II групп; инвалиды с детства; ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, многодетные семьи, «чернобыльцы» и другие категории граждан.

С августа 2024 года в Налоговый кодекс внесены изменения, касающиеся льгот участникам СВО и членам их семей. Льгота по налогу на имущество физических лиц предоставляется в отношении одной квартиры, одного жилого дома, одной комнаты и одного гаража. Данная мера поддержки от государства распространяется на имущество, не используемое в предпринимательской деятельности.

Льготы предоставляются в беззаявительном порядке. Сведения о льготниках налоговым органам предоставляют уполномоченные органы, например, Социальный фонд России, Министерство труда, занятости и социальной защиты населения и другие государственные учреждения.

В Ростовской области также действует льгота по транспортному налогу. Кроме того, органами местного самоуправления Ростовской области вынесены решения о предоставлении льгот участникам СВО и членам их семей по земельному налогу.

— Людмила Юрьевна, а что делать, если в уведомлении не отражена льгота, а фактически она положена?

— В этом случае гражданину необходимо обратиться через личный кабинет на сайте налоговой службы или обратиться в любой налоговый орган лично. Причем необходимо приложить документ, подтверждающий льготу.

— С прошлого года в налоговом уведомлении появился налог с доходов с банковских вкладов. А можно подробно рассказать о нем?

— В 2025 году вкладчикам начисляется налог с доходов, полученных в 2024 году от банковских вкладов. Под налогообложение попадают проценты по вкладам, превышающие произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России, действующей на первое число каждого месяца в течение календарного года.

В 2024 году максимальный размер ключевой ставки Банка России был равен 21%. Таким образом, необлагаемый процентный доход составляет 1 млн рублей * 21% = 210 тыс. рублей. Весь остальной доход, полученный от банковских вкладов в 2024 году, облагается налогом по стандартной ставке налога на доходы физических лиц – 13%. Если суммарный доход гражданина (включая проценты по вкладам, зарплату, дивиденды по акциям и т. д.) за год превысит 5 млн руб., то ставка налога свыше этой суммы составит 15%.

Если у вкладчика имеется одновременно несколько счетов в банках, то процентные доходы таких вкладов суммируются.

Таким образом, доход в виде процентов по всем банковским вкладам за год составил 300 тысяч рублей. При необлагаемой базе в 210 тысяч рублей налог к уплате составит 11700 рублей.

Льготы по данному налогу не предусмотрены, налог распространяется на все вклады и накопительные счета гражданина. При определении дохода не учитываются лишь проценты по эскроу-счетам (счета, на которых находятся деньги покупателей строящегося жилья) и по рублевым вкладам со ставкой не более 1% в течение всего года. Доход от вкладов в иностранной валюте рассчитывается в рублях по курсу Центробанка на дату выплаты процентов.

— Что делать, если в налоговом уведомлении некорректная информация?

— Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется неактуальная (некорректная) информация об объекте имущества или его владельце (в том числе о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе), то для ее проверки и актуализации необходимо направить обращение о внесении изменений через «Личный кабинет», электронный сервис «Обратиться в ФНС России», почтовым отправлением или лично, обратившись в инспекцию.

Налоговый орган проведет проверку и при наличии оснований внесет исправления в информационные ресурсы, пересчитает налоги.

— Как граждане могут оплатить свои налоги? Какими сервисами вы рекомендуете воспользоваться?

— Заплатить налоги можно через сервис налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или мобильное приложение «Налоги ФЛ», а также непосредственно на сайте ФНС через сервис «Уплата налогов и пошлин».

Также можно получать налоговые уведомления и оплачивать их через портал Госуслуг. Для этого достаточно направить через портал уведомление о получении документов от налоговых органов в электронной форме, подписав его через приложение «Госключ». Уведомление придет на Госуслуги, и там же можно будет и оплатить начисления. Налоговое уведомление приходит с QR(куар- кодом), по которому легко платить через мобильные приложения банков. Также оплатить можно в любом отделении банка или Почты России.

— Должны ли платить налоги несовершеннолетние дети?

— Несовершеннолетний признается налогоплательщиком, если является собственником жилья или доли в нем, земельного участка и других объектов недвижимости. Уплачивают налоги за несовершеннолетних их родители, усыновители, опекуны, попечители и иные лица в обязательном порядке. Уплатить налоги за ребенка можно в Личном кабинете налогоплательщика, подключив функцию «Семейный доступ».

— А будут ли налоговые органы Дона проводить Дни открытых дверей?

— Для удобства налогоплательщиков 28 ноября в налоговых инспекциях Ростовской области пройдет во второй раз День открытых дверей по уплате имущественных налогов и НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан.

Налогоплательщики могут обратиться в любую инспекцию – по собственному выбору. Специалисты налоговой службы помогут каждому сориентироваться в особенностях налогообложения имущества, транспорта, земельных участков, а также НДФЛ; уточнить ставки налога и льготы, применяемые в конкретном муниципальном образовании; расскажут о правах и обязанностях налогоплательщиков; примут заявление налогоплательщика об уточнении сведений по принадлежащих ему объектах собственности в целях корректного исчисления налогов на имущество физических лиц, земельные участки и транспортные средства. Желающие смогут зарегистрироваться в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Для этого необходимо лишь иметь при себе паспорт.

— Что будет, если не заплатить налоги вовремя?

— Уже со 2 декабря неоплаченные налоги станут задолженностью. На эту сумму за каждый день просрочки будут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

При отсутствии уплаты предусмотрена процедура взыскания задолженности. С 1 ноября вступили в силу изменения в законодательство: налоговая задолженность будет взыскиваться как в судебном, так и во внесудебном порядке в зависимости от согласия или несогласия гражданина с взыскиваемой суммой налога.

Если разногласий нет, сумма будет погашаться или списываться со счетов во внесудебном порядке, а при их наличии — через суд.

До урегулирования спора налоговый орган не списывает деньги со счета физлица. То есть у налогоплательщика есть время, чтобы выяснить все нюансы, или же разрешить спор в суде. Что касается сроков, то если у гражданина нет возражений по начислениям, инициируется внесудебное взыскание; в течение трех месяцев с момента возникновения просрочки выставляется требование и налогоплательщику дается время на его добровольное исполнение. Если же долг не будет добровольно уплачен, то налоговый орган инициирует взыскание за счет денежных средств в банках.

При несогласии с суммой начисленного налога, например, при расчете не учли льготу или неверно указали кадастровую стоимость имущества, физлицо может подать заявление о перерасчете налога или жалобу. На время рассмотрения долг будет считаться спорным и списываться автоматически не будет. Налоговая служба рассмотрит обращение и вынесет свое суждение. Если плательщик не согласится с ним и вновь заявит возражение, взыскать деньги со счета можно будет по-прежнему только через суд.

