Жителей Ростовской области предупреждают об утренних заморозках

Утром 17 сентября в Ростовской области возможны заморозки. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

По информации  ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», утром местами в северных и восточных районах донского региона  ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1…-2,0°.

Отмечается, что местами по области существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур.

