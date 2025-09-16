Жителей Ростовской области предупредили о последствиях потери оружия

Росгвардия по Ростовской области рассказала, как надо хранить оружие, и что грозит жителям региона за его утрату.

Граждане могут хранить оружие и патроны к нему только при наличии соответствующих разрешений. Хранение должно осуществляться в запирающихся сейфах, расположенных в жилых помещениях и исключающих доступ посторонних.

«Особое внимание к условиям хранения оружия следует уделять тем, кто живет с несовершеннолетними детьми. Важно принять все необходимые меры для ограничения доступа детей к местам, где храниться оружия», — напоминает Росгвардия.

Федеральным законом «Об оружии» запрещено ношение оружия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 5 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия, патронов или лишением права на приобретение оружия сроком до двух лет.

Ношение оружия во время массовых публичных мероприятий также запрещено.

Транспортировка оружия должна осуществляться в чехлах, кобурах или специальных футлярах в разряженном состоянии и отдельно от патронов.

При перемещении с оружием важно учитывать возможные риски и соблюдать меры предосторожности. Например, в сезон охоты часто происходят утраты из-за падения ружей при передвижении на водном транспорте.

За утрату оружия в зависимости от обстоятельств и последствий предусмотрена административная или уголовная ответственность. Для минимизации негативных последствий необходимо незамедлительно сообщить о пропаже оружия в ближайшее подразделение Росгвардии или полиции.

