1 октября в Ростовской области стартует осенний призыв.

Заместитель начальника штаба Южного военного округа по организационно–мобилизационной работе полковник Евгений Оселеткин ответил на основные вопросы об осеннем призыве.

— Какое количество новобранцев будет призвано с территории ЮВО? Куда ребята будут направлены для прохождения военной службы?

— С 1 октября начинается осенняя призывная кампания. К работе приступят свыше 400 призывных комиссий, созданных решениями глав субъектов РФ. Этой осенью с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов планируется призвать и направить для прохождения военной службы около 29 тысяч человек. Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, которые не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва.

Принятие решения о призыве граждан, определении вида и рода войск Вооруженных Сил, в которых они будут проходить военную службу, возлагается на призывные комиссии. Следуя принципу объективности, призывные комиссии, несомненно, учитывают пожелания призывников по вопросам предстоящего прохождения военной службы, проводят оценку представляемых ими документов.

Решение о направлении в конкретную воинскую часть принимается с учетом потребности войск, наличия задания на комплектование этой воинской части, годности призывника к военной службе по состоянию здоровья, имеющейся подготовки по военно-учетной специальности и результатов профессионального психологического отбора.

Если призывник женат, имеет ребёнка, престарелых или тяжело болеющих родителей, что подтверждено соответствующими документами, он имеет право проходить службу вблизи места проживания. Вместе с тем решение данного вопроса зависит от дислокации воинских частей на территории субъекта Российской Федерации.

Отмечу, что граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик. Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине.

— В Вооруженных Силах Российской Федерации появляется все больше новейших образцов вооружения и военной техники, требующих достаточно высокой квалификации личного состава. Как организована подготовка по востребованным военно-учетным специальностям в организациях ДОСААФ России, сколько таких призывников пополнят армию и флот?

— В ходе осеннего 2025 года призыва военными комиссариатами предстоит решить задачи по обеспечению комплектования войск специалистами, прошедшим обучения в образовательных организациях ДОСААФ России, среднего профессионального образования и в других организациях.

Учитывая, что ДОСААФ имеет соответствующую материально- техническую базу для подготовки к военной службе, Министерство обороны заключает соглашение с данной организацией на подготовку необходимого числа специалистов по требуемым профессиям. Одним из основных направлений ДОСААФ для Вооруженных Сил является подготовка водителей.

На территории Южного военного округа подготовка призывников осуществлялась по направлению военных комиссариатов на базе автошкол ДОСААФ по восьми военно-учётным специальностям. Программа обучения призывников в автошколах ДОСААФ включает теоретические и практические занятия, а так же более 70 часов вождения на учебных автомобилях. Как правило, продолжительность учебного процесса, вместе с периодом сдачи экзаменов, составляет от 3,5 до 4-х месяцев. За их обучение платит государство.

— Вопрос о специфических формированиях Вооруженных Сил – научные и спортивные роты, соединения и воинские части, носящие почетные наименования «казачьи». Кто может рассчитывать на зачисление в такие подразделения и как идет отбор новобранцев?

— Мы не оставляем без внимания комплектование научных, спортивных рот, научно-производственных подразделений осуществляющих внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий, а также для подготовки наиболее перспективных спортсменов. Кроме того, на сегодняшний день в Южном военном округе насчитываются 7 соединений и воинских частей, которые комплектуются по призыву и контракту членами казачьих обществ. Наиболее активно эта деятельность ведется в войсковом казачьем обществе «Всевеликое войско Донское», Кубанском и Терском войсковых казачьих обществах. Осенью текущего года службу ряды Вооружённых Сил пополнят более 500 казаков.

— Служба по призыву – одна из форм выполнения конституционного долга граждан России. Однако, призывник сразу может поступить на военную службу по контракту. Что вы можете сказать об этом?

— Военная служба по контракту является добровольной — это, прежде всего, право гражданина и при успешном прохождении соответствующих мероприятий отбора он может подписать контракт о прохождении военной службы. Право гражданина поступить на военную службу по контракту никак не умаляет обязанность гражданина, подлежащего призыву, быть призванными на военную службу.

Следует обратить внимание, и это важно, что при соответствии установленным требованиям военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, вне зависимости от срока службы и уровня образования, вправе заключить контракт в воинской части.

— Какие особенности и новшества будут применяться в период осеннего призыва?

— Такой особенностью является то, что решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия. Если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании.

— Какова ситуация с альтернативной гражданской службой? Много ли обычно желающих?

— Прохождение альтернативной гражданской службы не пользуется популярностью. На территории военного округа, особенно в регионах Северного Кавказа, а также в новых регионах для молодежи как раз таки более привлекательной является прохождение действительной военной службы. Это подтверждается количеством граждан, убывающих для прохождения альтернативной гражданской службы, за последние несколько лет их в среднем около 200 человек.

— Евгений Юрьевич, чтобы вы хотели сказать молодым людям, которым предстоит отправиться на военную службу по призыву этой осенью, и их родителям?

— Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают менять свой облик, служба становится всё более престижной, являясь сегодня для многих граждан надёжным социальным лифтом.

Год службы пролетит незаметно. Для одних — это возможность возмужать, повзрослеть, получить военно-учётную специальность, обрести настоящих армейских друзей. А для других военная служба по призыву — путь к призванию, которое становится делом всей жизни. Ведь не зря люди, выбравшие профессию защитника Родины, во все времена пользовались особым почётом и уважением.

Материал предоставлен пресс-службой Южного военного округа, фото: donland.ru из архива