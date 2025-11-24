За смерть пассажира из-за несоблюдения правил безопасности морских перевозок осужден житель Ростовской области

Он перевозил отдыхающих на моторной лодке без прав и в запрещенный для плавания период.

В Ростовской области суд вынес приговор в отношении 50-летнего жителя Азова, который обвинялся по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.

«Установлено, что подсудимый в декабре 2024 года в отсутствие удостоверения на право управления моторным судном «Касатка 610» перевозил отдыхающих в запрещенный для плавания период времени, с нарушением правил безопасности. В период движения судна наступила смерть одного из пассажиров», — сообщает ведомство.

Мужчина приговорен к наказанию в виде принудительных работ на срок 1 год 3 месяца с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства. Приговор вынесен с учетом смягчающих вину обстоятельств.

Фото: ТГ-канал Южной транспортной прокуратуры