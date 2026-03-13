За попытку сбыть наркотики в крупном размере в Ростове задержан 16-летний подросток

Указание о местонахождении тайника с запрещенным веществом несовершеннолетний получил через мессенджер. Правоохранители устанавливают всех причастных к данному преступлению.

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Расследованием занимается следственный отдел по Кировскому району города.

По данным следствия, в марте этого года несовершеннолетний, используя мессенджер, получил координаты тайника с наркотическим средством, предназначенным для дальнейшего распространения. После извлечения «закладки» он хранил ее при себе. Реализовать преступный умысел подростку не удалось: его задержали сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Ростову-на-Дону за административное правонарушение. При личном досмотре у юноши изъяли 28 свертков с запрещенным веществом общей массой более 20 граммов, что квалифицируется как крупный размер. Подозреваемому инкриминируется покушение на незаконный сбыт по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств дела и выявления других причастных лиц. Следственный комитет России напоминает, что предложения о «легком» заработке, связанном с распространением наркотиков, влекут суровую ответственность. О подобных случаях необходимо незамедлительно сообщать родителям или в правоохранительные органы.

Фото: ТГ-канал «МВД 61»