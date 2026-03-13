Главная » Новости Ростовской области

За попытку сбыть наркотики в крупном размере в Ростове задержан 16-летний подросток

На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

Указание о местонахождении тайника с запрещенным веществом несовершеннолетний получил через мессенджер. Правоохранители устанавливают всех причастных к данному преступлению.

Новости Ростовской области

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Расследованием занимается следственный отдел по Кировскому району города.

По данным следствия, в марте этого года несовершеннолетний, используя мессенджер, получил координаты тайника с наркотическим средством, предназначенным для дальнейшего распространения. После извлечения «закладки» он хранил ее при себе. Реализовать преступный умысел подростку не удалось: его задержали сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Ростову-на-Дону за административное правонарушение. При личном досмотре у юноши изъяли 28 свертков с запрещенным веществом общей массой более 20 граммов, что квалифицируется как крупный размер. Подозреваемому инкриминируется покушение на незаконный сбыт по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств дела и выявления других причастных лиц. Следственный комитет России напоминает, что предложения о «легком» заработке, связанном с распространением наркотиков, влекут суровую ответственность. О подобных случаях необходимо незамедлительно сообщать родителям или в правоохранительные органы.

Фото: ТГ-канал «МВД 61»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

донская полиция новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru