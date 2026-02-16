Главная » Новости Ростовской области

За год в 80 медучреждениях Дона прошли диспансеризацию и профосмотры три миллиона человек

На чтение 2 мин

В Ростовской области подвели итоги масштабной работы по профилактике здоровья населения. За 2025 год диспансеризацию и профилактические осмотры в регионе прошли более трех миллионов взрослых и детей.

Программа, являющаяся частью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуется на базе 80 медицинских организаций области. Она предоставляет жителям возможность бесплатно пройти комплексное обследование.

«Комплексная программа позволяет на ранних стадиях выявить хронические заболевания и определить факторы риска их развития. Она разработана таким образом, чтобы каждый житель области мог получить качественную профилактическую помощь без финансовых затрат», — отметила заместитель губернатора Олеся Старжинская.

Особое внимание в рамках программы уделяется репродуктивному здоровью. Соответствующее обследование прошли около 400 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет, что способствовало раннему выявлению рисков.

Кроме того, по инициативе губернатора в прошлом году в вузах региона стартовала кампания «Здоровье будущего», направленная на информирование молодежи. Акция получила положительный отклик и будет продолжена в текущем году. Регулярные обследования остаются ключевым инструментом для ранней диагностики хронических заболеваний и контроля факторов риска.

