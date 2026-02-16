Главная » Новости Ростовской области

Южный военный суд дал жителю Мариуполя 5,5 лет колонии за четыре комментария в соцсети

Мужчина оправдывал деятельность запрещённой в РФ террористической организации.

В Ростове, в Южном военном суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении жителя Мариуполя Ивана Кемичаджи. Мужчина обвинялся в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлении террористической деятельности).

В суде было установлено, что 10,16, 29 января и 5 февраля подсудимый «разместил текстовый комментарий, оправдывающий деятельность запрещенной террористической организации «Русский добровольческий корпус».

Мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, сообщила пресс-служба Южного военного суда.

Фото: ТГ-канал Южного военного суда

