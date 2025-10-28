Главная » Новости Ростовской области

Юрий Слюсарь прокомментировал ситуацию в донской школе, где «промаркировали» детей

В школе № 11 города Азова произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс: в столовой на столах были установлены таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО».

По мнению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, подобные действия — грубая дискриминация, создающая дискомфорт для учащихся.

«Такая маркировка не только унижает достоинство детей, но и может провоцировать травлю в школьном коллективе, что недопустимо в образовательной среде», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Юрий Слюсарь добавил, что разделение детей по социальному или имущественному признаку недопустимо. Каждый ребенок имеет право на равное и уважительное отношение, независимо от обстоятельств.

В связи с произошедшим директору учебного заведения объявлен выговор. Также дано указание проверить подрядчика, отвечавшего за организацию питания, на предмет его профессиональной пригодности и возможности дальнейшего сотрудничества.

Заместителю губернатора Андрею Фатееву поручено усилить контроль за системой школьного питания в регионе с привлечением родительской общественности.

«Все дети должны получать качественное и здоровое питание без каких-либо разделений. Школа — это территория уважения и равных возможностей, где права каждого ребенка защищены», — отметил Слюсарь.

Фото: Telegram-канал «Азовские вести»

дети Ростовская область школы Юрий Слюсарь
