Юрий Слюсарь поздравил дончанок с 8 марта и вручил награды тем, кто вносит свой вклад в развитие родного края

В Ростове состоялся торжественный прием, посвященный Международному женскому дню, который собрал больше тысячи жительниц региона.

В торжественном приеме в честь весеннего женского праздника 8 марта, который провел губернатор Юрий Слюсарь, приняли участие более тысячи жительниц Ростовской области — представительницы образования, здравоохранения, культуры, промышленности, АПК, предпринимательницы, спортсменки, волонтёры и многодетные мамы.

Глава региона поблагодарил донских женщин за их вклад во все сферы жизни — от воспитания детей до управления предприятиями, адресовав особые слова признательности жёнам и матерям военнослужащих, а также всем, кто помогает фронту.

Юрий Слюсарь рассказал, что в прошлом году в Ростовской области 73 семьи награждены за долгий и крепкий союз, 850 многодетных мам получили почётные дипломы, 25 семей удостоены ордена и медалей «Родительская слава», четырем женщинам присвоено звание «Мать-героиня».

«Радует, что тенденция к росту многодетных семей сохраняется: в 2025 году в Ростовской области родились больше 30 тысяч детей, и почти 60% из них — вторые, третьи и последующие малыши в семьях», — подчеркнул губернатор.

В завершение торжества он вручил награды женщинам, которые хранят традиции и создают будущее родного края. В их числе самые разные героини: от мастера машинного доения до школьного учителя, от водителя трамвая до волонтёра, от врача до приёмной мамы.

Фото: ТГ-канал Юрия Слюсаря