Юрий Слюсарь: «Неурожай не повлияет на продовольственную стабильность Ростовской области»

Об этом губернатор заявил на агропромышленной выставке «Золотая осень», которая 8 октября открылась в Москве. Юрий Слюсарь возглавил донскую делегацию.

Первыми гостями стенда Ростовской области на выставке стали вице-премьер правительства РФ Дмитрий Патрушев и глава федерального Минсельхоза Оксана Лут, сообщает портал правительства региона.

Юрий Слюсарь подчеркнул, несмотря на трудности, связанные со сложными погодными условиями и снижением объемов сельхозпроизводства, региону удастся избежать дефицита продовольствия.

«Сложившаяся система потребления и обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий Ростовской области не будет нарушена», — отметил он.

Губернатор поблагодарил федеральных руководителей за поддержку донских аграриев и обсудил с ними реализацию решений, направленных на финансовую устойчивость хозяйств Дона.

На «Золотой осени» Юрий Слюсарь представил проекты, направленные на глубокую переработку зерна, что позволит донским производителям увеличить добавленную стоимость продукции и решить задачи импортозамещения и наращивания экспорта.

В качестве примера губернатор привел проект нового производственного комплекса по переработке кукурузы «Амирост» в Азове, проекты компаний «Амилко» и «ДонБиоТех». Общий объем инвестиций в эти комплексы составляет почти 73 млрд рублей, их реализация создаст более 1200 новых рабочих мест.

XXVII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2025» проходит в Москве с 8 по 11 октября. Коллективная экспозиция Ростовской области, занимающая 112 кв. метров, объединила около 50 ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Акцент экспозиции сделан на биотехнологиях.

Фото: donland.ru

