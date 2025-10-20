Юрий Слюсарь назначил новых руководителей в Правительстве Ростовской области

В понедельник, 20 октября, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о новых кадровых перестановках.

Так, на должность заместителя губернатора назначена Олеся Старжинская. Ранее Олеся Борисовна занимала руководящие должности в РостГМУ, в том числе была проректором по стратегическому развитию и цифровой трансформации, временно исполняла обязанности ректора медуниверситета. В правительстве Старжинская будет отвечать за здравоохранение, сферу труда и социального развития, а также за Управление ЗАГС и службу занятости.

Минимущества региона возглавил Кирилл Баранчук, обладающий значительным опытом в этой области.

Заместителем министра здравоохранения и исполняющим обязанности главы министерства назначен Наири Варданян, который руководил одной из городских поликлиник и работал в управлении здравоохранения Ростова-на-Дону.

«Уверен, что профессионализм и опыт новых руководителей помогут эффективно решать задачи, стоящие перед регионом», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Фото ЗСРО из архива