Главная » Новости Ростовской области

Юг и Кавказ приняли до 10% от общего числа иностранных туристов страны

На чтение 2 мин Просмотров 14 Опубликовано

Россия встретила на 21% больше иностранных гостей, чем годом ранее за минувший туристический сезон.

Новости Ростовской области

Как и прежде, почти половина гостей — абоненты из ближнего зарубежья, прошедшим летом их количество увеличилось на 57%. Китай удерживает звание страны-лидера по числу визитёров, хотя их общее число несколько снизилось. Таиланд, в свою очередь, продемонстрировал пятикратный рост. Таковы результаты анализа подключений к сети МегаФона абонентов иностранных операторов.

Регионы Юга и Кавказа также востребованы у иностранных гостей: на них приходится до 10% от общего числа визитеров.

Ближнее зарубежье доминирует по количеству посетителей в летнем сезоне — на них приходится половина от общего числа въехавших в Россию. Наибольший прирост продемонстрировали Казахстан (+95% и второе место среди всех стран), Узбекистан (+84% и четвёртая позиция) и Беларусь (+79% и третья строчка).

По числу гостей лидером остаётся Китай. Однако туристов из Поднебесной стало на 8% меньше, что сказалось и на всей азиатской доле в структуре турпотока — она сократилась на 4%. При этом рекордное увеличение (более 400%) показал Таиланд. Но, несмотря на такой рост, он все же не вошел в топ-10 стран по количеству прибывших туристов и занял лишь 20-е место.

На 4% сократился поток визитёров из Европы, составив 20% от всего числа посетителей России. При этом количество абонентов из её отдельных стран всё же возросло, а некоторые европейские государства вошли в первую десятку: Франция (+50%) — седьмое место и Австрия (+8%) — шестое место.

Замыкают десятку лидеров по численности визитёров ОАЭ и США, с приростом на 24% и 56% соответственно по сравнению с прошлым летом. Несмотря на прирост количества посетителей из стран Африки (+39%), их суммарная доля сохранилась на уровне прошлого года, что объясняется традиционно небольшим числом туристов. Регионами первого въезда чаще всего становятся Москва (23%) и Санкт-Петербург (22%). Ещё 15% пересекли границу России на Дальнем Востоке — в основном это абоненты азиатских стран.

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

  • Реклама
  • ERID: 2VfnxwJff8L
  • Публичное акционерное общество «МегаФон»
  • ИНН 7812014560
  • 61.10
  • ДОГОВОР № 2690370 от 19.12.2023
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru