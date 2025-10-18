ЮФУ торжественно отметил свое 110-летие в Ростовском государственном музыкальном театре

Южный федеральный университет отпраздновал свой 110-летний юбилей в Ростовском государственном музыкальном театре. В этом знаменательном событии приняли участие представители власти, научного сообщества и культуры.

Более тысячи гостей пришли поздравить Южный федеральный университет с его значимым юбилеем. Открылось торжество с исполнения гимна студенчества «Гаудеамус», ректором Южного федерального университета Инной Шевченко, проректорским и деканским корпусом и студентов ЮФУ — участников вокальной студии «VOX».

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков по видеосвязи поздравили Южный федеральный университет с юбилеем, выразив надежду на дальнейшее процветание вуза.

«Сегодня ЮФУ встречает эту знаменательную веху в статусе одного из ведущих научно-образовательных центров нашей страны. Университет стремительно развивается, вносит значительный вклад в достижения целей научно-технологического развития Российской Федерации и реализации национальных проектов», — отметил Андрей Яцкин.

«Более века университет развивает лучшие академические традиции, сочетая опыт и современные технологии. По праву гордится своей историей, достижениями. А главное – уникальным профессорско-преподавательским составом и, конечно же, своими выпускниками», — подчеркнул Валерий Фальков.

Заместитель Полномочного Представителя Президента РФ в ЮФО Антон Калинин, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, первый заместитель председателя Законодательного собрания региона Сергей Михалев, глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин, ректор Донской духовной семинарии протоиерей Тимофей Фетисов и другие почетные гости поздравили университет с этой важной вехой.

Антон Калинин зачитал поздравительный адрес Полномочного Представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимира Устинова:

«Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи со 110-летием Южного федерального университета. Богатая история ЮФУ, неразрывно связанная с развитием высшего образования в нашей стране, — это предмет особой гордости преподавателей, студентов и всех жителей Ростовской области. За этот период университет прошел славный путь, сохраняя лучшие академические традиции и соответствуя современным требованиям. Сегодня Южный федеральный университет — флагман высшего образования на Юге России и один из ведущих научно-образовательных центров страны».

В приветственном слове губернатор Юрий Слюсарь подчеркнул, что ЮФУ — гордость региона и всей страны, и пожелал университету новых свершений.

«ЮФУ был и остаётся флагманом высшего образования и центром развития науки. Это научный хаб, где ежегодно выполняют исследования на два миллиарда рублей. Образовательная экосистема, объединяющая около 26 тысяч студентов и почти две тысячи педагогов. Международная площадка с филиалами от Геленджика до Гаваны. И, конечно, кузница кадров для реального сектора экономики. Особо хочу отметить роль ЮФУ как интегратора научного сообщества юга России: он задает тон исследовательской работе, определяет научную повестку, создаёт среду для генерации новых идей», — отметил Юрий Слюсарь.

Ректор ЮФУ Инна Шевченко поблагодарила сотрудников за самоотверженный труд и вклад в развитие университета:

«Сегодня мы — университет мирового класса на юге страны. Мы разрабатываем перспективные отечественные продукты для достижения технологического суверенитета и национальной безопасности. Университет — это место для дискуссий, академической свободы. Мы следим за сохранением и обогащением русского языка — одного из самых богатых в мире. Мы заботимся о гуманитарной и технологической безопасности региона и страны. Создаем робототехнические комплексы для использования на земле, в воде и воздухе. Разрабатываем электронную компонентную базу на новых физических принципах. Готовим половину офицерского состава специалистов в области связи и радиоэлектронной борьбы. Мы гордимся нашими выпускниками: государственными деятелями, академиками, заслуженными педагогами, художниками, авторами Конституции, юристами, генералами, олимпийскими чемпионами и народными артистами. Мы делаем все, чтобы они не чувствовали себя одинокими в своем нелегком труде. Университет — это семья, где передаются знания и традиции. Для меня большая честь быть выпускником и ректором этого университета. Я несу ответственность за его развитие и горжусь тем, что могу вносить вклад в его будущее вместе с вами. Пусть этот юбилей станет для нас торжеством любви к Южному федеральному университету, его истории, традициям и тому, что нас ждет впереди. Да здравствует университет! Да здравствуют профессора, студенты, выпускники, меценаты и партнеры!»

Первый заместитель председателя Законодательного собрания региона Сергей Михалев отметил, что университет является символом науки и образования, подготавливая тысячи специалистов, которые вносят значительный вклад в развитие региона и страны.

«ЮФУ — флагман высшего образования на Юге России, предлагающий широкий спектр направлений подготовки. Университет активно сотрудничает с Законодательным Собранием региона, особенно в разработке законодательных инициатив, и проводит мероприятия для молодежи. Студенческие годы в ЮФУ — яркий и незабываемый опыт, дающий мощный старт в профессиональной жизни. Важно сохранять университетский задор и стремление к знаниям на протяжении всей карьеры», — поздравил с юбилеем университет Сергей Михалев.

Александр Скрябин подчеркнул, что ростовчане гордятся своим университетом и ждут от него новых успехов в решении социальных и экономических задач города.

Выпускник ЮФУ, заместитель губернатора Ростовской области Артём Хохлов поздравил коллектив ЮФУ с юбилеем университета:

«Я желаю всему коллективу ЮФУ, в первую очередь здоровья и, конечно же, хорошего настроения. Без настроения любая работа будет слабой. А когда есть хорошее настроение и желание приходить на работу каждый день, несмотря на все трудности, — любые горы по плечу, и любая работа будет сделана на «отлично». Для меня Южный федеральный университет — это, наверное, самые лучшие годы в моей жизни. Когда я поступал и уезжал из дома, мама сказала: «Сын, запомни, годы, проведённые в университете, будут самыми лучшими и всегда вспоминаемыми». И это действительно так. Я дважды выпускник ЮФУ: сначала я получил первое образование в Ростовском государственном университете, а потом поступил уже в Южный федеральный университет на второе высшее. Помимо друзей, мне особенно запомнилась фраза одного из наших преподавателей на мехмате: «Мы вас учим так, как нужно, чтобы вы могли быстро осваивать новые компетенции». Я думаю, что у преподавателей это получается, и у университета в целом тоже».

На торжестве состоялось вручение медалей и наград сотрудникам университета: медали «За безупречный труд и отличие» вручили Наталье Земляковой, Елене Лепетюхе, Ольге Сафроненко, Андрею Сидоренкову и Нине Шимбаревой, медаль «За доблестный труд на благо Донского края» получил Виктор Молчанов, заведующий кафедрой Академии архитектуры и искусств.

Кроме того, сотрудники университета получили грамоты и благодарственные письма от губернатора, законодательного собрания и администрации города.

Кульминацией праздника стало уникальное шоу, которое показало историю вуза в трех измерениях: времени, пространстве и материи. Творческие коллективы университета — народная студия пластического движения «32», театр современного танца «Zодчие», танцевально-акробатический коллектив «ОНИ», творческое объединение «Помреж» — подарили зрителям незабываемые эмоции.

Особым подарком стал номер «Свадьба» из постановки «Тихий Дон», исполненный артистами Музыкального театра.

110-летие ЮФУ стало важным событием для региона, подчеркнув роль вуза как центра науки, образования и культуры на Юге России. Университет заложил прочный фундамент для дальнейшего роста и процветания.

Центр общественных коммуникаций Южного федерального университета: